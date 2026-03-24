El Ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz regresa con un repertorio desde el siglo XVI hasta la actualidad

Presentación del Ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XV Ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz se pondrá en marcha este próximo domingo para ofrecer una programación singular, centrada en la producción propia y la generación de tejido musical en la ciudad, a través de ocho conciertos "novedosos y sorprendentes" que ofrecerán un recorrido por el repertorio musical desde el siglo XVI hasta la actualidad.

La programación de este año, presentada este martes en rueda de prensa, ofrece "propuestas novedosas, no convencionales y agrupaciones instrumentales de estructuras sorprendentes por su originalidad", a la vez que rendirá homenaje en sus centenarios a J. C. Arriaga y a G. Kurtag.

El ciclo, que se lleva celebrando en el Conservatorio de Música Jesús Guridi desde 2012, "busca consolidar un espacio cultural estable que combine excelencia artística, innovación en la programación y que sea accesible para el público".

"Su planteamiento responde a un doble objetivo: enriquecer la oferta musical mediante propuestas diferenciadas y fomentar la escucha activa a través de experiencias que invitan a redescubrir el repertorio clásico desde nuevas perspectivas", ha asegurado la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera.

"La música es, en esencia, arquitectura sonora en el tiempo. Una construcción invisible hecha de proporciones, tensiones, equilibrios y resonancias", ha destacado, por su parte, Carlos Seco, director artístico del ciclo.

En esta nueva temporada, titulada precisamente 'Arquitecturas insólitas', se propone "habitar esas construcciones desde perspectivas poco habituales, explorando formas sonoras que desafían la costumbre y amplían nuestra manera de escuchar".

Con estos conciertos se busca enriquecer la programación musical de Vitoria-Gasteiz ofertando una actividad cultural para los mediodías (12 horas) de varios domingos de marzo a octubre, y la visibilización de los músicos y músicas locales que contribuya al desarrollo de nuevos proyectos. En línea con las últimas temporadas, se mantiene el apartado 'Guridi Gazteak', por el que cada concierto estará precedido de una breve actuación de alumnado del Conservatorio Jesús Guridi como telonero.

CONCIERTOS

Los directos arrancan este domingo de mano del quinteto de metales Magna Boskotea, prosigue el 7 de mayo con los premiados del Concurso de Jóvenes Intérpretes de Euskadi, el 17 de mayo actuará Arabako Gazte Abesbatza y el 7 de junio será el turno de Akartia Lab.

Ya el 6 de septiembre actuará la orquesta de cámara grupo Enigma con su 'Homenaje a Arriaga 200 años'; el 13 de septiembre, el trío de contrabajos Bassadonna; el 4 de octubre, Jon Mestre y Daniel Oyarzábal; y el 25 de octubre, Alicia Amo y Andoni Mercero, soprano y violín con un homenaje a G. Kurtág.