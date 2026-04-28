El ciclo de conciertos didáctidos "La música me divierte" regresa el 30 de abril al Instituto Bertendona de Bilbao

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao organiza una nueva edición del ciclo de conciertos didácticos "Musika dibertigarria da - La música me divierte", una iniciativa orientada a la formación y ampliación de públicos en el ámbito musical que regresará este jueves, 30 de abril, al Instituto Bertendona.

Según ha informado el consistorio bilbaíno en un comunicado, este programa se concibe como "un elemento fundamental para el sostenimiento y desarrollo de la cultura", y se integra dentro de las líneas de actuación dirigidas a públicos y audiencias contempladas en el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033.

Todas las actuaciones se celebrarán en el Instituto Bertendona el jueves 30 de abril y los viernes 8, 15, 22 y 29 de mayo. Los espectáculos comenzarán a las 19.00 horas, salvo el último, que se iniciará a las 18.30 horas y se desarrollará en euskera y está enfocado especialmente al público infantil.

El precio de la entrada para el espectáculo programado para el 29 de mayo es de 2 euros. Para acudir al resto de los conciertos será necesario abonar una entrada con 5 euros de precio. Las entradas podrán adquirirse a través de la web www.bilbaokultura.eus y, además, en la misma sala desde una hora antes del inicio de la actuación.

El programa incluye, el 30 de abril, la actuación de Per Quattro, con el concierto "De la tierra al atril" en el que cuatro mujeres interpretando música mediante instrumentos de percusión. El viernes 8 de mayo será el turno de Mikel Telleria, con el concierto "Oroit Lou Reed", mientras que el viernes 15 de mayo actuarán la banda de música negra Ale & The Hops.

Además, el viernes 22 de mayo la formación musical Sacratif Classical ofrecerá el concierto "Cuerdas atemporales" y el viernes 29 de mayo Soinuak Haizean interpretará "Eko eta Itsasoa", para público infantil en euskera.