El ciclo 'Jóvenes, cine, memoria y democracia' del Festival de San Sebastián proyectará cinco películas

Una mesa redonda reflexionará sobre las 'Escrituras cinematográficas de la dictadura franquista'

SAN SEBASTIÁN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, una iniciativa del Gobierno de España dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, han creado la sección 'Jóvenes, cine, memoria y democracia'.

La iniciativa incluye un ciclo de películas que tienen el propósito de "pensar en colectivo el lugar que ocupa el pasado en el presente y en el futuro", una mesa redonda que ahondará en las relaciones entre cine e historia y proyecciones para alumnado de educación secundaria que propiciarán la conversación intergeneracional.

El Teatro Victoria Eugenia acogerá el acto de homenaje al documental 'Canciones para después de una guerra', de Basilio Martín Patino (Lumbrales, 1930-Madrid, 2017), con el objetivo de "reparar el proceso de censura" sufrido por esta obra y también para promover el conocimiento histórico sobre "las herramientas de coerción de la dictadura y la importancia de la libertad de expresión en los regímenes democráticos", han explicado desde el certamen donostiarra.

En 1971, tras un pase interno de 'Canciones para después de una guerra', documental de Basilio Martín Patino que había recibido la distinción de Interés Especial por la Junta de Censura, el Festival de San Sebastián promovió la revisión del expediente de censura; ello, unido a una dura crítica de cine aparecida en la prensa nacional, conllevó la prohibición total de la película, que no pudo ser estrenada hasta 1976, una vez muerto Franco.

En 2021, en el marco del proyecto 'Zinemaldia 70. Todas las historias posibles', se llevó a cabo una investigación sobre la relación del Festival de San Sebastián con la censura franquista, y 'Canciones para después de una guerra' fue uno de los casos de estudio paradigmáticos.

También formará parte de este ciclo 'Chile, la memoria obstinada' (1977), el documental de Patricio Guzmán (Santiago, 1941) que narra el regreso del cineasta chileno a su país con una copia de su anterior película, 'La batalla de Chile', para reencontrarse con algunos de los protagonistas del 11 de septiembre de 1973, día en que Pinochet dio el golpe de estado, y compartirla con una nueva generación de ciudadanos chilenos.

Pablo Gil Rituerto (Madrid, 1983) ha debutado como director con 'La marsellesa de los borrachos' (2024), una no ficción en la que un equipo de rodaje recrea en pueblos del norte de España el viaje clandestino que hizo en 1961 un grupo de intelectuales italianos grabando canciones populares de la resistencia en plena dictadura franquista.

El ciclo recupera también 'Nos défaites' (Zabaltegi-Tabakalera, 2019), del cineasta francés Jean-Gabriel Périot (Bellac, 1974), que retrata nuestra relación con la política a través de un juego en el que estudiantes de secundaria reinterpretan extractos de películas posteriores a mayo del 68.

Por último, en 'Un cielo impasible' (2021), David Varela (Colmenar del Arroyo, 1972) reúne en la zona oeste de Madrid, donde tuvo lugar una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil, a un grupo de adolescentes que descubre, recita y debate los testimonios de los soldados que lucharon durante esos días.

ESCRITURAS CINEMATOGRÁFICAS

En el contexto de esta iniciativa se celebrará, asimismo, la mesa redonda 'Escrituras cinematográficas de la dictadura franquista', moderada por Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad.

Participarán Valeria Camporesi, directora de la Filmoteca Española, que cuenta con una larga trayectoria académica como historiadora del cine; Santiago de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU) y especialista en las relaciones entre cine e historia; y el profesor e historiador Nicolás Sesma, autor de 'Ni una, ni grande, ni libre, un relato de la dictadura franquista' que cuenta con numerosas referencias cinematográficas.

CONVERSACIÓN INTERGENERACIONAL

Además, en el marco del ciclo 'Jóvenes, cine, memoria y democracia' se proyectará la película 'Les héritiers' (La profesora de historia, Marie-Castille Mention-Schaar) para alumnado de educación secundaria entre octubre y diciembre en la sala de cine de Tabakalera con el propósito de "favorecer la conversación intergeneracional".

Carmina Gustrán, Comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, ha señalado que "el cine es, entre otras muchas cosas, un lugar de memoria y de imaginación. Un espejo íntimo y colectivo a la vez. Como tal, un medio fundamental para fomentar ciudadanías abiertas, inclusivas y plurales".

En ese sentido ha enmarcado la participación en San Sebastián de la Celebración de los 50 años de libertad en España. "El cine y Donostia siguen siendo ese tiempo y ese lugar privilegiados para imaginarnos mejores: más libres, más solidarios, más valientes y, por qué no, más felices. Y también para recordar -o aprender por primera vez- el camino que nunca debemos volver a recorrer", ha afirmado.

Por su parte, José Luis Rebordinos ha asegurado que en el Festival de San Sebastián "tenemos el convencimiento de que el cine puede ayudar a revelar aspectos de nuestro pasado y, por tanto, hacernos comprender mejor la eliminación de las libertades que conllevan las dictaduras y alertarnos respecto a la fragilidad de las democracias".

"En este momento donde desgraciadamente abundan el ruido, la propaganda y las derivas autoritarias, nos parece importante subrayar la importancia del conocimiento histórico y de los valores democráticos a través del cine", ha remarcado el director del Zinemaldia.