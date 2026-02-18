Cielo nublado, chaparrones y temperaturas en descenso, este jueves en Euskadi

Cielos cargados de nubes en la costa vizcaína. - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi cielos nublado y chaparrones, vientos fuertes del oeste y noroeste y temperaturas en descenso.

El cielo estará nublado y se producirán chaparrones, sobre todo en la mitad norte, donde podrían ir acompañados de tormenta en ocasiones. El viento soplará del oeste con fuerza, sobre todo en la costa, predominando el noroeste durante la segunda mitad del día.

La cota de nieve podría bajar de los 1.000 metros durante la madrugada, pero en general el resto del día estará sobre los 1.000-1.200 metros.

Las temperaturas irán en descenso, en especial las máximas de la vertiente cantábrica. Se prevé máximas de 12 grados en la costa y de 8 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre 1 grado en el interior y 6 grados en la costa.