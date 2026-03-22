Cielos cubiertos por la mañana y claros por la tarde este lunes en Euskadi

Archivo - Nubes y claros en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada con una la primera mitad del día en la que habrá abundante nubosidad, sobre todo de madrugada y primeras horas.

Se prevén chubascos débiles más probables en la vertiente cantábrica y algunas zonas de la mitad sur, sobre todo de Álava. A medida que avance la jornada y sobre todo por la tarde, los cielos irán abriéndose y dejarán una segunda mitad de día con alternancia de nubes y claros.

Las temperaturas máximas apenas sufrirán variaciones, con el viento soplando del noroeste y del norte.