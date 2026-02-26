Cielos despejados por la mañana y nubosos con lluvia por la tarde este viernes en Euskadi

Getxo (Bizkaia) en una jornada sin nubes - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi cambio en la situación meteorológica. Durante la primera mitad de la mañana el ambiente será soleado y el viento seguirá soplando del sur, de modo que, aunque las temperaturas máximas descenderán ligeramente, se mantendrán relativamente templadas, con valores en torno a los 18-20 ºC en muchos puntos del territorio.

Hacia el mediodía, o incluso un poco antes, el viento rolará a noroeste; a partir de entonces la nubosidad irá en aumento y el ambiente se volverá más fresco.

En un primer momento llegarán nubes altas, pero por la tarde la nubosidad será más compacta y los cielos tenderán a cubrirse. Será entonces cuando se espera la llegada de las precipitaciones.