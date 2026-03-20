Cielos despejados y temperaturas máximas de 17-19 grados, este sábado en Euskadi

Jornada con cielos despejados en Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en el País Vasco cielos despejados y temperaturas sin cambios, con máximas de 17-19 grados.

El cielo estará poco nuboso, con algunos intervalos nubosos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día. El viento soplará del sur, pero no tendrá la fuerza de días pasados y pasará a soplar del este o del noreste por la tarde, quedando variable por la noche.

Las temperaturas no experimentaran muchos cambios. Las máximas alcanzarán los 19 grados en la costa y se quedarán en los 17 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 3 grados en el interior y los 9 grados en la costa.