Cientos de ertzainas protestan en Bilbao con motivo de la prueba cicloturista que reproduce la primera etapa del Tour

La movilización, convocada por 'Ertzainas en lucha', ha contado con el apoyo de los sindicatos Euspel y Ekos



BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de ertzainas han reclamado este domingo en Bilbao un convenio "digno" durante la concentración desarrollada con motivo de la etapa cicloturista 'L'Étape Bilbao By Tour de France', prueba que reproduce la primera etapa de la ronda gala.

En la protesta, organizada nuevamente por el colectivo 'Ertzainas en lucha', han tomado también parte los sindicatos Euspel y Ekos, tras una pancarta en la que se podía leer 'Sin acuerdo regulador digno, no hay Tour-12 años sin convenio'.

La movilización se ha llevado a cabo tras el largo encuentro mantenido este pasado viernes por el colectivo asindical y las centrales sindicales. La reunión finalizó sin acuerdo y con críticas por parte de Erne, Esan y Sipe.

El secretario general de Euspel, Joseba Saralegi, presente en la protesta de esta mañana, ha abogado por la unidad de acción sindical de cara a defender unas reivindicaciones que consideran "justas".

"Estamos en una situación en la que consideramos prioritaria la unidad de acción sindical para hacer una negociación real. Hemos estado cerca de portar todos la pancarta y no se ha logrado por matices", ha lamentado.

Tras valorar que en la movilización de esta mañana han tomado parte "afiliados de todos los sindicatos", ha incidido en que sin unidad el movimiento se debilita.

Por otro lado, ha considerado que ha llegado el momento de que el Gobierno Vasco les "respete por primera vez" y le han instado a "no manchar" su imagen, "no confundir a la ciudadanía" y convocar una reunión para "negociar de verdad".

"Como ertzainas, como trabajadores del Gobierno vasco, solicitamos ser funcionarios como todos. Nos están discriminando en el día a día en las condiciones de trabajo. Pedimos igualdad y tener un convenio regulador ajustado a los tiempos. Queremos diálogo, negociación y unidad", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que el colectivo está "en un buen momento" y ha advertido que los agentes no van "a parar". "Somos ciudadanos de Euskadi y no pueden focalizar nuestras reclamaciones exclusivamente en el ámbito económico. Tenemos un convenio caducado de hace 12 años y queremos una equiparación con el resto de policías locales, pero tenemos reclamaciones que no son solo económicas. Instamos al consejero Erkoreka y al lehendakari a tomar las riendas porque solo hacen amagos de que quieren negociar", ha reprobado.

TOUR

Cuestionado por lo que pueda suceder con la llegada del Tour, el secretario general de Euspel ha defendido que, como ertzainas, desean que la prueba francesa "salga bien, por imagen y porque nos jugamos mucho".

"Es una prioridad máxima. El que piense que queremos que falle el Tour se equivoca, pero el Departamento de Seguridad tiene que ponerse las pilas y no usarlo como chantaje", ha finalizado.