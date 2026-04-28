La cifra de pensionistas en Euskadi crece en abril un 0,96% y la pensión media se eleva a 1.679 euros

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BILBAO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de pensiones abonadas por la Seguridad Social en Euskadi en abril se eleva a 589.303, lo que supone un 0,96% más que en el mismo mes de 2025, y su importe medio se sitúa en 1.679,02 euros, un 4,07% más que el año pasado, la cuantía más alta del conjunto del Estado, seguida de Madrid (1.578), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del conjunto de pensiones, 395.795 corresponden a jubilación, con una media de 1.904 euros y, de nuevo, la cuantía más alta del Estado, seguida de Asturias (1.836 euros), Madrid (1.793) y Navarra (1.752), mientras que son 132.256 las pensiones percibidas por viudedad, con una cuantía media de 1.167 euros.

Además, se registran 43.223 pensiones por incapacidad permanente, con 1.587,58 euros de media; 15.749 por orfandad, con una media de casi 658 euros; y 2.284 en favor de familiares, con 1.035 euros de media.

Un total de 58.177 pensionistas perciben en Euskadi complementos a mínimos, el 9,9% del total de la comunidad autónoma, la mitad del porcentaje medio que suponen en el Estado (20,2%). El dato en Euskadi oscila entre el 14,4% de las mujeres que cuentan con este complemento en sus pensiones y el 4,8% de los varones.

Por otra parte, 78.579 pensionistas perciben complementos para la reducción de la brecha de género en la Comunidad Autónoma Vasca, con un importe medio de 72 euros. La mayoría, 40.758 personas, los recibe por dos hijos, mientras que 22.649 son pensionistas con un hijo, 10.609 con tres hijos y 4.563 por cuatro hijos.