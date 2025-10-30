Los clústeres industriales comparten con Jauregi su preocupación por la incertidumbre mundial pese al aumento de pedidos

Reunión entre el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi y los clústeres industriales - IREKIA

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los clústeres industriales han compartido con el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, su preocupación por "la incertidumbre internacional", pese a que se mantenga "una tendencia de mejora en la captación de pedidos". Además, creen que la situación mundial de "volatilidad, complejidad y ambigüedad" crea tensiones comerciales y modifica los flujos de comercio exterior.

Según han informado el Grupo Spri y el Gobierno Vasco en un comunicado, la industria vasca, representada por clústeres en el Observatorio de Coyuntura Industrial (OCI), ha puesto en común la marcha de sus sectores y sus perspectivas para el medio plazo. Convocados por Jauregi, la conclusión ha sido "la preocupación por la incertidumbre internacional, pese a mantenerse una tendencia de mejora en la captación de pedidos".

El consejero continúa así el proceso de escucha activa que desarrolla en estos meses con todos los agentes económicos, para conocer sus opiniones respecto a la situación económica que se vive en cada momento y compartir las iniciativas del Gobierno Vasco en relación a las mismas, el Plan de Industria Euskadi 2030, etc.

En ese contexto se han enmarcado las mesas sectoriales celebradas el pasado mes de septiembre sobre la situación creada por los aranceles en los sectores de automoción, siderurgia y maquina avanzada, y otras habituales para tomar el pulso de la situación en cada sector y para compartir las diferentes acciones del Gobierno Vasco.

En la reunión de este jueves han estado presentes la práctica totalidad de los presidentes y directores generales de los clústeres, evidenciando la permanente colaboración entre agentes público-privados. Las organizaciones integrantes del OCI son: Hegan (aeroespacial), Basque Food Cluster (alimentación), Acicae (automoción), Basque Health Cluster (biosalud), Build:Inn (construcción), el Cluster de Energía, AFM Cluster (fabricación avanzada), MAFEX (ferrocarril), Clúster Vasco de Fundición y Forja, Habic (hábitat), FMV (industrias marítimas), Aclima (medio ambiente), Cluster del Papel, Siderex (siderurgia), Cluster GAIA (TEICs) y MLC-ITS y Uniport (transportes, movilidad y logística). A ellos se suma el nuevo clúster BasqueFIK (financiero e inversor).

Además del consejero, han estado presentes el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta, y el director general del Grupo SPRI, Jon Ansoleaga. En el encuentro, los representantes de los clústeres han transmitido las tendencias y perspectivas, así como los principales indicadores en materia de pedidos, facturación, exportación, empleo e inversión en I+D+i.

Tal como han explicado, las previsiones muestran, en general, "una tendencia moderadamente positiva" en captación de pedidos y en facturación, aunque dependiendo de los sectores. En cualquier caso, "siendo la incertidumbre el término más pronunciado en el encuentro, y variando por sectores, las perspectivas son moderadamente favorables en facturación y pedidos".

En este sentido, consideran que China sigue siendo "un competidor importante" y han subrayado la necesidad de "adelantarse a otros competidores, sean quienes sean".

La cuestión de los aranceles, aunque sigue "preocupando", no ha sido una cuestión especialmente destacada, y se han valorado "muy positivamente" las medidas y mesas sectoriales promovidas por el Gobierno Vasco.

En el caso del empleo, han dicho que se mantiene una tendencia general hacia la estabilidad o crecimiento moderado, con expectativas "moderadamente positivas" a corto y medio plazo. La inversión en I+D+I, considerada "fundamental" para mantener y mejorar la competitividad a largo plazo, se ha mantenido o experimentado un incremento, y persiste "una tendencia positiva general".

ASPECTOS ESTRATÉGICOS

También se ha debatido sobre aspectos estratégicos que afectan a la industria, como el contexto geopolítico e internacional, el talento, la dimensión y capacidad de inversión y crecimiento, la digitalización, la sostenibilidad y las cuestiones relativas a la Administración.

En la reunión se ha constatado, asimismo, cierto consenso en que "la situación internacional vive un momento de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad lo cual genera tensiones comerciales y modifica los flujos de comercio exterior".