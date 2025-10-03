El COAVN coloca dos placas Docomomo en sendas villas de Eduardo Lagarde por el Día de la Arquitectura

SAN SEBASTIÁN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) colocará el próximo lunes dos placas Docomomo en sendas villas de Eduardo Lagarde, Conchita y Emilia de Ondarreta, por el Día Mundial de la Arquitectura.

El acto tendrá lugar a mediodía en el edificio que alberga ambas villas en Ondarreta. Además, a lo largo de todo el mes habrá varias visitas guiadas gratuitas con motivo de esta celebración.

Así, el 18 de octubre se visitará la parte exterior de la casa-taller de Oteiza y Basterretxea en Irun, el 25 de octubre se hará un recorrido por las fábricas de bicicletas en Eibar, y el 29 de octubre habrá una visita guiada a la catedral del Buen Pastor, en San Sebastián.