Las cofradías de la Procesión del Borriquito modifican sus trayectorias para adaptarse al paso de la Korrika en Bilbao

Archivo - Procesión del Borriquito en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Algunas de las cofradías de la Procesión del Borriquito, que tendrá lugar este domingo a partir de las 12.00 horas en Bilbao, han modificado sus horarios o recorrido para adaptarse a la llegada de la Korrika a Bilbao, según han informado desde la Hermandad de Cofradías Penitenciales de la Villa de Bilbao.

Es el caso, han explicado, de las cofradías que suben desde el Casco Viejo (Vera Cruz, Merced, Begoña y Cruzados), que adelantan media hora su llegada a San Vicente, o la de Escuelas Pías, que cambia su recorrido habitual llegar al templo.

"Con estos cambios, las cofradías vuelven a mostrar su capacidad de adaptación a los imponderables de todo tipo, no sólo a los meteorológicos, y su esfuerzo en aras de la armonía entre los diversos eventos religiosos y culturales que enriquecen la vida de Bilbao", han asegurado.

La Procesión del Borriquito es, cronológicamente, la primera de las cuatro grandes procesiones de la Semana Santa Bilbaína, junto a la del Nazareno y las dos grandes procesiones generales de Jueves Santo (la Santa Cena) y del Viernes Santo (el Santo Entierro).

El recorrido dará comienzo en la Parroquia de San Vicente para continuar por Ibáñez de Bilbao, Alameda Mazarredo, Gran Vía, Marqués del Puerto, Colón de Larreátegui, Alameda Mazarredo, Ibáñez de Bilbao y finalizar en la Iglesia de San Vicente.

Habitualmente, participan en esta multitudinaria procesión más de 900 cofrades pertenecientes a las nueve cofradías bilbaínas y la Cofradía de la Pasión, su organizadora, suele llevar en sus filas una gran multitud de niños y niñas, han detallado.