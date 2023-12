Colectivo Feminista cree que los responsables del equipo de baloncesto Lointek Gernika "no pueden seguir en sus puestos"

Ven además "inconcebible" la "despreocupación" que, a su juicio, ha demostrado el Ayuntamiento desde que se conoció el caso



BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gernikako Sare Feminista ha acusado a los responsables del equipo de baloncesto Lointek Gernika de haber promovido la "impunidad" y ha considerado que "no pueden seguir ni un día más en sus puestos".

En una concentración desarrollada este sábado frente al Ayuntamiento de la Villa vizcaína, portavoces del colectivo se han referido así a la situación generada tras los supuestos abusos sexuales a una menor de 13 años de edad por parte de su exentrenador en el club de baloncesto Lointek, y actual director deportivo.

Los hechos habrían comenzado en 1998 y se habrían prolongado durante un periodo de tres años. La denuncia se interpuso en junio del pasado año en los juzgados de Gernika.

En la movilización de esta mañana, Gernikako Sare Feminista ha mostrado su preocupación y "malestar", así como su "absoluta determinación para luchar en contra de las agresiones machistas y las complicidades que las permiten".

Además, han agradecido a la localidad vizcaína "el valor y contundencia" mostrada una vez conocida la noticia, aunque "no todos han demostrado la misma responsabilidad".

A su entender, la dirección del Lointek Gernika ha sido "directamente responsable de la impunidad de la que ha disfrutado" el supuesto autor de los hechos, así como de la revictimización de la agredida".

"La Directiva optó por quedarse de brazos cruzados, no hicieron nada. No les preocupó que el entrenador se mantuviera en una situación de poder y mando sobre niñas y mujeres con total impunidad. Para la Directiva del Lointek el acoso no es motivo suficiente para preocuparse y tomar medidas preventivas", han afirmado, al tiempo que han considerado que "no pueden seguir ni un día más en sus puestos".

Según han censurado, aquellos que tienen "obligación de prevenir y tomar medidas ante cualquier agresión sexual" han optado por contra "por mentir y defender al agresor". "Lo único que han hecho ha sido protegerle", han añadido.

En este contexto, han advertido que el problema ha sido haber puesto "la palabra y reputación del agresor por encima de todo", al tiempo que han reclamado a las instituciones la adopción de medidas.

Asimismo, han considerado "inconcebible" la "despreocupación" que, a su juicio, ha demostrado el Ayuntamiento de Gernika desde que se conoció el caso. "Han reaccionado tarde, muy tarde, con una breve nota y un simple reproche. El Ayuntamiento también debe responder y tomar decisiones firmes ante estos graves sucesos", han expresado.