Comienza una nueva edición del programa de cuentacuentos 'Bazen Behin' en las bibliotecas de Barakaldo

Cartel de la nueva edición del programa de cuenta cuentos 'Bazen Behin' en las bibliotecas de Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) pondrá en marcha este mes de septiembre una nueva edición del programa de cuentacuentos 'Bazen Behin' en las bibliotecas municipales con sección infantil, una iniciativa que tiene como objetivo promover el mundo de los cuentacuentos e impulsar el uso del euskera fuera de las aulas.

Para ello, durante los próximos meses, las personas interesadas podrán acudir a las bibliotecas con sus hijos e hijas y disfrutar de una narración a cargo de cuentacuentos "con amplia experiencia que harán disfrutar del mundo de la fantasía a niños y niñas", según ha explicado el consistorio.

Se ofrecerán sesiones para niños y niñas de entre 1 y 3 años, de 2 a 4 años y de 5 a 8 años. Los cuentos serán narrados todos en euskera para promover su uso fuera del entorno escolar.

Las sesiones comenzarán el 18 de septiembre en la biblioteca de Cruces y finalizarán en noviembre. Serán todas ellas gratuitas, aunque es necesario inscribirse antes de cada cuenta cuento, a través de la página web o en las propias bibliotecas. Los niños y niñas tienen que estar acompañados por una persona adulta.

Como máximo podrán participar 25 niños o niñas y 25 personas adultas máximo por sesión y los empadronados en Barakaldo tendrán prioridad en caso de completarse el número de plazas. El plazo de inscripción se abrirá una semana antes de cada sesión.