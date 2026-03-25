La Comisión del Concierto acuerda un déficit del 0,3% para Gobierno Vasco y del 0,1% para diputaciones hasta 2028

Archivo - Noël dAnjou, consejero de Hacienda y Finanzas, junto a los diputados generales. - JOSEFINA BLANCO/IREKIA - Archivo

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones central y vasca han acordado este miércoles, en la Comisión Mixta del Concierto un déficit del 0,3% y una deuda pública del 13% para el Gobierno Vasco hasta 2028, mientras que el déficit acordado para las diputaciones forales es del 0,1%. Asimismo, se ha aprobado el importe del Cupo líquido definitivo de 2024 en 1.735,6 millones y el provisional de 2025 en 1.464,7 millones, y se ha acordado la participación de Euskadi en dotaciones extraordinarias en materia de Salud por más de 7 millones entre 2025 y 2026.

Según han informado en un comunicado conjunto el Ejecutivo vasco y las tres diputaciones forales, la Comisión Mixta del Concierto Económico se ha reunido este miércoles de forma telemática y ha alcanzado once acuerdos de forma unánime.

Entre ellos, se han acordado los objetivos de déficit y deuda para las instituciones vascas para el periodo 2026-2028 y se ha aprobado el Plan Económico-Financiero 2025-2026. En concreto, se ha acordado un déficit del 0,3% del PIB de Euskadi y una deuda pública del 13% para el Gobierno Vasco, y un déficit del 0,1% para las Diputaciones forales para el periodo 2026-2028.

Estas cifras "se ajustan a lo previsto" por las instituciones vascas para la elaboración de los presupuestos 2026 y garantizan "una mayor estabilidad y seguridad para la elaboración de las cuentas públicas en los próximos ejercicios".

El acuerdo recoge igualmente las reglas de flexibilización del umbral de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca acordadas con carácter de permanencia en la anterior Comisión Mixta del Concierto Económico, celebrada el 10 de abril de 2025, "consolidando definitivamente un notable avance para el fortalecimiento de la autonomía financiera y la capacidad de inversión de las instituciones vascas", han explicado desde el Gobierno y las diputaciones.

En materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Comisión Mixta también ha aprobado el Plan Económico-Financiero 2025-2026 para la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por otro lado, se han aprobado los importes del cupo líquido y compensaciones financieras, así como la valoración de Políticas Activas definitivas para 2024 y las provisionales para 2025. De este modo, se ha determinado un Cupo líquido definitivo en 2024 de 1.735.618.830 euros y un Cupo líquido provisional en 2025 de 1.464.741.000.

La Comisión Mixta del Concierto también ha ratificado la actualización del Protocolo de relevo en la Secretaría de la Junta Arbitral del Concierto Económico, con la incorporación algunas modificaciones para mejorar su funcionamiento y operatividad.

Según han indicado las instituciones vascas, "estos cinco acuerdos permiten poner al día y actualizar el marco de relaciones fiscales y financieras entre Euskadi y el Estado hasta la fecha de hoy, siguiendo los cauces y procedimientos previstos en el Concierto Económico".

Asimismo, en aplicación del artículo 11.4 de la metodología de señalamiento del Cupo, se ha acordado la participación de Euskadi en tres dotaciones extraordinarias en materia de salud: el Plan de Acción de Salud Mental, el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio y el Programa de Desarrollo de Medidas para Mejorar la Eficiencia y la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

En total, supone una financiación de más de siete millones de euros para la Comunidad Autónoma Vasca sumando los ejercicios 2025 y 2026.

Por otro lado, después de haber compartido los avances de la negociación entre las Administraciones, la Comisión Mixta del Concierto Económico ha acordado los siguientes pasos y la celebración de una nueva reunión antes del 30 de septiembre para aprobar la metodología definitiva para la determinación de la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Euskadi, "al objeto de materializar y dar cumplimiento al Acuerdo Segundo de la Comisión Mixta del Concierto Económico anterior, celebrada el 10 de abril de 2025".

CONTACTOS PARA EL NUEVO QUINQUENIO

Esta Comisión Mixta del Concierto es la quinta que celebran las instituciones vascas con la Administración del Estado desde la que se celebró el pasado 13 de noviembre de 2024 y, en total, se han alcanzado 45 acuerdos "en materias de diversa índole, claves para la defensa y actualización permanente del autogobierno económico, fiscal y financiero de las instituciones vascas".

Para el Gobierno y las diputaciones vascos, "esta relación de acuerdos escenifica la capacidad de acuerdo y diálogo entre distintos gobiernos, poniendo en valor el potencial del Concierto Económico como instrumento útil y plenamente actual para regular el modelo de relaciones entre Euskadi y el Estado, basado en la bilateralidad, el consenso y el respeto mutuo".

Las administraciones vascas han informado también de que ya han comenzado los primeros contactos con el Ministerio de Hacienda para abordar la renovación de la metodología de señalamiento del Cupo correspondiente al quinquenio 2027-2031, tal y como indicó el lehendakari tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 27 de enero.

"La metodología actualmente vigente, aplicable al periodo 2022-2026, debe ser objeto de actualización, y por ello se inicia ahora el proceso preparatorio para la misma, como viene siendo habitual", han explicado.

En la reunión de este miércoles han participado el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, y la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, los diputados generales, Ramiro González (Álava), Elixabete Etxanobe (Bizkaia) y Eider Mendoza (Gipuzkoa), y el viceconsejero de Hacienda, Iñaki Alonso.

Por parte de Administración General del Estado, ha tomado parte el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, y la directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, Mónica García Sáenz.