Comité de Balenciaga mantiene la cautela porque no da por cerrada la operación de venta del astillero

SAN SEBASTIÁN, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Astilleros Balenciaga ha afirmado que mantiene la "cautela" porque no da por cerrada la operación de venta del astillero, ya que lo firmado este domingo es el "protocolo de compra", pero no el cierre definitivo. Además, ha añadido que desconoce a qué se refieren cuando se condiciona la operación al acuerdo con el comité y ha asegurado que, si se mantiene el empleo y las condiciones laborales, no tiene "nada que objetar".

El Gobierno vasco ha confirmado esta tarde el acuerdo de compraventa de Astilleros Balenciaga por parte de Abu Dhabi Ports y precisaba que su ejecución está "ahora únicamente condicionada a un acuerdo con el Comité de empresa".

La Administración concursal iba a proceder este pasado viernes a fijar el protocolo para formalizar la compraventa de Balenciaga por parte del consorcio árabe Abu Dhabi Ports y Premier Marine por 11,2 millones de euros, pero finalmente se ha retrasado hasta este domingo.

El presidente del comité de Empresa David Tejera (CCOO) ha señalado a Europa Press que lo que se ha firmado es un protocolo de esa compraventa con los "pasos a seguir" pero que no es el "cierre" de la operación.

Por lo tanto, ha asegurado que mantienen la cautela" porque queda "trabajo y pelea" todavía.

Tejera ha añadido, por otra parte, que desconocen a qué se refiere el Gobierno vasco cuando afirma que la operación está condicionada al acuerdo con el comité.

En este sentido, ha recordado que en su día ya dieron su apoyo a la operación si respetaba las condiciones de trabajo y el empleo. Por ello, están a la espera de que les clarifiquen a qué acuerdo se refieren.

En todo caso, ha reiterado que si se respetan las condiciones de trabajo y el empleo no tienen "nada que objetar a la operación."

Asimismo, ha indicado que esperan que todo este proceso concluya pronto y se cierre la operación para poder contar "una buena noticia".