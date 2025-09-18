Comité de Maderas de Llodio convoca huelga indefinida ante el mantenimiento del ERE que afecta a 39 trabajadores

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Maderas de Llodio (Álava) ha anunciado que tras la decisión del Grupo Garnica de no retirar el expediente de regulación de empleo (ERE), y mantener el despido de 39 trabajadores, se iniciará una huelga indefinida a partir del lunes, 22 de septiembre, con el objetivo de defender sus puestos de trabajo, su dignidad y el futuro industrial de Aiaraldea.

Según han informado los sindicatos, esta decisión empresarial afecta directamente a 39 familias de Aiaraldea y supone un "golpe muy grave" para su tejido industrial y económico.

La empresa ha anunciado su intención de trasladar el 40% de la producción a otras plantas, lo que constituye una "deslocalización que pone en riesgo el futuro de la planta de Maderas de Llodio y de nuestra comarca. No existen razones productivas ni organizativas que justifiquen estos despidos: se trata únicamente de una decisión orientada al beneficio económico, sin considerar el coste humano", ha denunciado.

El Comité de Empresa ha exigido al Gobierno Vasco, a la Diputación y a las instituciones locales que actúen para parar esta deslocalización, ha reafirmado su compromiso de luchar por todos los trabajadores y trabajadoras, y ha hecho un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía y de las instituciones para "frenar esta deslocalización" y proteger el empleo en la comarca alavesa.