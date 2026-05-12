Comités de Beasain, Irun y Madrid logran un principio de acuerdo sobre el convenio con la Dirección de CAF

SAN SEBASTIÁN 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los comités de Beasain, Irun y Madrid han alcanzado un principio de acuerdo con la Dirección de CAF para la renovación del convenio colectivo. El el preacuerdo tendría una vigencia de tres años, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre 2028, y sería de aplicación en los tres centros.

Según ha informado el sindicato ELA, entre los contenidos principales, recoge una subida salarial del 3,15% en 2026, IPC de la CAV más 0,50% en 2027 e IPC de la CAV más 0,75% en 2028, garantizando subidas por encima IPC durante toda la vigencia del convenio.

En materia de empleo, contempla 190 contrataciones fijas en el colectivo de obreros, de las cuales 150 serían en la planta guipuzcoana de Beasain y 40 en la de Irun. De las contrataciones de Beasain, 40 serían para División 3. Además, se recogen 11 contrataciones fijas en el colectivo de empleados.

El acuerdo también incluye la equiparación de la jornada del colectivo titulado de Beasain e Irun con el resto de la plantilla, situándola en 1.592,5 horas anuales, así como una reducción de horas anuales para el cuarto relevo, quedando su jornada en 1.584,5 horas para 2027 y 2028.

Asimismo, ELA ha detallado que recoge avances en antigüedad, computando la totalidad del tiempo de servicios prestados en la empresa; mejoras en licencias, como el paso de 2 a 3 días hábiles por fallecimiento de padres, madres o hermanos/as; mejoras en consultas médicas.

Además, se contemplan avances en desplazamientos internacionales, limitando a 2 meses continuados la permanencia en viajes no voluntarios y la equiparación de dietas para todo el personal de CAF. También se mantendría la aplicación del contrato de relevo para las personas nacidas en 1965, 1966 y 1967.

Desde ELA han valorado positivamente el preacuerdo alcanzado ya que entienden que recoge reivindicaciones "importantes" en materias como empleo, equiparación de la jornada del colectivo titulado, antigüedad, reducción de jornada para el cuarto relevo, licencias, desplazamientos, dietas y salarios.

El preacuerdo deberá ser refrendado primero en la asamblea de afiliados de ELA de mayo, para contar con el aval del sindicato, y posteriormente será sometido a votación del conjunto de las plantillas de Beasain, Irun y Madrid este próximo jueves.