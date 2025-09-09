Los concejos alaveses celebrarán el 23 de noviembre las elecciones a Regidores y Vocales

El Consejo de Gobierno aprueba los elementos e impresos oficiales que "garantizarán la transparencia y uniformidad del proceso electoral"

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado este martes el Decreto que regula los elementos e impresos a utilizar en las elecciones a Regidores y Vocales de los Concejos del Territorio Histórico de Álava, que se celebrarán el próximo 23 de noviembre, y que "garantizarán la transparencia y uniformidad del proceso electoral".

Así lo ha informado este martes en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha explicado que la Norma Foral de Elección de Regidores y Vocales atribuye a la Diputación Foral de Álava la organización de los aspectos materiales del procedimiento electoral.

En cumplimiento de este mandato, el decreto aprobado fija los modelos de urnas, papeletas, sobres y demás documentación oficial, que serán facilitados por la institución foral a la Junta Electoral del Territorio Histórico para su distribución a las Mesas Electorales de cada concejo.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Como paso previo, los ayuntamientos deberán remitir a las Juntas Administrativas la relación de vecinos censados con derecho a elegir y ser elegidos. Esta relación se expondrá públicamente durante cinco días en el lugar habitual de convocatorias de los concejos y podrá ser objeto de reclamaciones ante la Junta Electoral en un plazo de tres días.

Tras la publicación de la convocatoria y de los modelos oficiales en el BOTHA, previsiblemente a finales de este mes, se abrirá un plazo de 21 días para la presentación de candidaturas, que serán posteriormente proclamadas por la Junta Electoral del Territorio Histórico de Álava y publicadas en el boletín oficial.