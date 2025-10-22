Concluye sin acuerdo el acto de conciliación en el CRL planteado por ELA y LAB por un SMI propio

Acto de conciliación de sindicatos vascos con Confebask en la sede del CRL en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acto de conciliación del conflicto colectivo planteado por ELA y LAB con el objetivo de que Confebask se siente a negociar un Salario Mínimo Interprofesional propio, ha concluido sin acuerdo.

El encuentro, celebrado este miércoles en la sede del CRL en Bilbao, al que han acudido los sindicatos y la patronal, se ha desarrollado durante una hora, aproximadamente sin que se hayan acercado las posturas.

Por esta causa, al término de la reunión, ELA y LAB han afirmado que presentarán demanda contra la patronal vasca ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y convocarán movilizaciones.

(Habrá ampliación)