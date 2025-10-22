Concluye sin acuerdo el acto de conciliación en el CRL planteado por ELA y LAB por un SMI propio

Acto de conciliación de sindicatos vascos con Confebask en la sede del CRL en Bilbao
Acto de conciliación de sindicatos vascos con Confebask en la sede del CRL en Bilbao - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 22 octubre 2025 13:16

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acto de conciliación del conflicto colectivo planteado por ELA y LAB con el objetivo de que Confebask se siente a negociar un Salario Mínimo Interprofesional propio, ha concluido sin acuerdo.

El encuentro, celebrado este miércoles en la sede del CRL en Bilbao, al que han acudido los sindicatos y la patronal, se ha desarrollado durante una hora, aproximadamente sin que se hayan acercado las posturas.

Por esta causa, al término de la reunión, ELA y LAB han afirmado que presentarán demanda contra la patronal vasca ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y convocarán movilizaciones.

(Habrá ampliación)

Contador