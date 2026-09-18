Condenado a casi 19 años el 'asesino de hombres' por el asesinato y estafa a otro varón en 2021 en Bilbao

Archivo - Juicio contra el acusado de matar a otro hombre en Bilbao en octubre de 2021 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a Nelson David M.G., el denominado 'asesino de hombres', a un total de 18 años, 9 meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa en relación con la muerte de un hombre en julio de 2021 en Bilbao.

La sentencia es firme y se ha dictado 'in voce' durante un juicio que se ha celebrado este viernes a puerta cerrada, después de que las partes hayan llegado a una conformidad que ha sido ratificada por el acusado, quien cuenta con otras tres condenas por asesinato, una en grado de tentativa, por matar o intentar matar a otros tres varones.

En principio, la vista oral, con jurado popular, estaba fijada en la Audiencia de Bizkaia a partir del 21 de septiembre pero finalmente ha quedado anulado tras la conformidad entre las partes.

Nelson M.B. ha sido condenado por este caso a un total de 18 años, 9 meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa. La sentencia, tras el acuerdo de las partes (acusación particular, popular, defensa y Ministerio Fiscal), es firme y recoge que el 27 de julio de 2021 el acusado acudió al domicilio de la víctima en Bilbao y acabó con su vida.

Además, el TSJPV ha informado de que, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial, se apoderó de varias tarjetas de la víctima, con las que realizó diversos pagos en días posteriores, así como de otros objetos, entre ellos un teléfono móvil y un reloj que vendió posteriormente.

La Audiencia de Bizkaia le ha condenado como autor de un delito de asesinato consumado para facilitar la comisión de un delito posterior en concurso medial con un delito de robo con violencia en casa habitada a la pena de 17 años de prisión. También le ha impuesto una pena de un año, nueve meses y un día de prisión como autor de un delito continuado de estafa por uso fraudulento de tarjeta con la agravante de reincidencia.

Además, ha fijado que el acusado indemnice con una serie de cantidades por los daños morales ocasionados a la familia de la víctima, en concreto, a la madre con 50.000 euros; con 15.000 euros a cada uno de sus cinco hermanos, y con 3.000 euros a cada uno de los dos sobrinos del fallecido.

También tendrá que afrontar otras indemnizaciones por las cantidades indebidamente obtenidas por la estafa. El acusado ha mostrado su conformidad y todas las partes han desistido de recurrir esta sentencia, que es firme.

Con esta nueva resolución judicial, el acusado suma cuatro condenas por asesinato, tres consumados y una por intento. De ellas, tres ya son firmes.

Nelson David M.B., al que se le atribuyen dos intentos de asesinato y la muerte de cinco hombres, con los que habitualmente contactaba a través de una aplicación de citas de homosexuales para robarles, se encuentra en prisión cumpliendo condena de 25 años y medio por asesinato con alevosía, robo y estafa a un varón el 17 de octubre de 2021 --condena confirmada por el Tribunal Supremo en una sentencia hecha pública el pasado 8 de junio--, y por otro asesinato en grado de tentativa de otra víctima el 17 de diciembre de 2021.

Además, también está condenado a dos años y tres meses de cárcel por estafa continuada tras sacar dinero y realizar compras por más de 6.300 euros de una tarjeta cuyo titular había muerto. El Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir las investigaciones en torno a este caso después de que fueran archivadas por un juzgado de Bilbao al no haber signos de violencia en el cadáver, localizado en su domicilio de la capital vizcaína.

Asimismo, el pasado mes de agosto la Audiencia de Bizkaia le condenó a 24 años de cárcel por asesinar a un varón de 73 años con el que había quedado a través de una aplicación de citas y, tras su crimen, transferir a su cuenta bancaria 3.000 euros con el móvil de la víctima.

JUICIO EN OCTUBRE

El procesado volverá a enfrentarse a otro juicio del 19 al 27 de octubre por otro crimen cometido el 2 de septiembre de 2021. Las acusaciones considera que ese día, tras haber contactado por teléfono con la víctima, acudió a su domicilio con el fin de acabar con su vida y, sin que se pueda determinar el modo y los medios empleados, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó la muerte.

Mientras estuvo en su compañía en la vivienda, y antes de que el hombre falleciera y sin su consentimiento, utilizó el teléfono de este para acceder a la aplicación de banca mediante la identificación biométrica, e hizo un traspaso a su cuenta de 1.300 euros. Además, se realizó tres bizum de 500 euros cada uno.

También se apropió del móvil del fallecido y, tras resetearlo, lo vendió por 70 euros a un amigo, además de apoderarse de una pulsera tipo esclava de la víctima.