Confebask cree que "no es bueno tantos cambios" con sucesivas convocatorias electorales, pero no ve "riesgo de recesión"

Publicado 19/02/2019 11:04:34 CET

Larrañaga lamenta que se "demonice" el diésel y ve "una buena idea" el Plan Renove de Gobierno Vasco, con ayudas "suficientes"

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, ha advertido de que "no son buenos tantos cambios como hemos tenido en los últimos dos años y medio", debido a las sucesivas convocatorias electorales, ya que se necesita "estabilidad" para la inversión. No obstante, ha asegurado que no ve "a corto plazo ningún riesgo de recesión".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el responsable de la patronal vasca ha señalado que la convocatoria de las nuevas elecciones generales para el 28 de abril "no es que no nos convenza", sino "lo que queremos es que pueda haber un mandato que cumpla con sus periodos, los cuatro años o los que tengan que ser", porque, según ha insistido, "tantos cambios como hemos tenido en los dos años y medio últimos no son buenos".

Larrañaga ha lamentado que "llevamos dos años y medio con elecciones anticipadas, repetición de las mismas, moción de censura, nuevas elecciones". "Y así es una manera difícil de avanzar, aunque también es cierto que ha habido crecimientos importantes en la economía, pero siempre buscamos estabilidad, tanto nosotros como también para la inversión extranjera", ha apuntado.

Preguntado por la posibilidad de que con el adelanto electoral algunas inversiones puedan retrasarse, ha afirmado que no conoce "ninguna en concreto", pero ha agregado que, "dentro de ese ambiente de incertidumbre, no es algo que atraiga la inversión desde luego".

El presidente del Confebask, que también ha aludido a las "incertidumbres" que conllevan la evolución en otros países o el Brexit, ha afirmado que, en cualquier caso, no ve "de momento a corto plazo ningún riesgo de recesión", aunque pueda haber "una pequeña desaceleración".

En esta línea, ha recordado que la previsión para 2019 es que la economía vasca crezca un 2,5% y que se creen 14.000 nuevos empleos, un objetivo "alcanzable" que dejaría la tasa de desempleo "incluso" por debajo del 8%.

Según ha apuntado, "vamos a ver si, por lo menos, nosotros podemos seguir tirando por ahí, pero es cierto que el entorno está complicado" y que "volvemos un poco también a las incertidumbres".

EL DIÉSEL

Por otro lado, Larrañaga ha advertido de que hay "datos objetivos" de que el sector de Automoción ha reducido sus ventas, con "todas las alarmas sobre el tema del diésel". En este sentido, ha dicho no entender que se "demonice" o se "castigue" una tecnología que "hoy en día está vigente" y se vayan dando "mensajes alarmistas", con lo que "la reacción por parte de los consumidores ha sido inmediata".

"Una cosa es que pongas unos objetivos cuantitativos de cuánto CO2 tienes que emitir en 15 o 10 años o lo que sea, pero adelantar que una tecnología no pueda ir avanzando y no pueda cumplir esos objetivos parece complicado de entender", ha manifestado.

De este modo, ha dicho tener "esperanzas" de que el diésel "pueda tener un futuro" ya que, del mismo modo que "en los últimos años ha cambiado mucho, quién nos dice que no pueda cambiar más".

A su entender, el Plan Renove de vehículos anunciado recientemente por el Gobierno Vasco es "una buena idea" para "dinamizar y compensar estas bajas en la demanda" que se están dando. Aunque "siempre todo puede ser más", considera "suficientes" las ayudas previstas en este plan.

Además, se ha referido a la constitución de nuevo de la Mesa de Diálogo Social en Euskadi con el objetivo de "llegar a acuerdos" en distintos temas laborales. "Es crear el foro, el punto de encuentro donde hay que debatir este tipo de temas, y aquellos en que sea posible llegar a acuerdos", ha valorado.