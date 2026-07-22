Confebask pide "actuar ya" en Euskadi para garantizar el futuro con un pacto de país para transformar la competitividad

Representantes de Confebask - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Confebask ha apelado a tomar conciencia colectiva sobre el momento actual y a "actuar ya" en Euskadi para garantizar el futuro porque, aunque se sigue creciendo, el balance "presenta luces y sombras". La patronal vasca ha reclamado respuestas compartidas y un pacto de país para una transformación "profunda" de la competitividad.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa tras la celebración en Bilbao de su Consejo General anual.

Yagüe ha afirmado que el contexto económico es "muy exigente" y, aunque Euskadi sigue "creciendo", el balance "presenta luces y sombras". Sus previsiones apuntan a que la economía vasca crecerá este año en torno al 1,9%, en la parte más baja de la horquilla que preveían, y la industria no está en recesión, pero sí en "un claro estancamiento".

"TOMAR CONCIENCIA"

Ante este escenario, Confebask, Adegi, Cebek y SEA han suscrito la necesidad -expresada en mayo por la patronal guipuzcoana-, de 'tomar conciencia' colectiva de que el bienestar actual no está asegurado a medio y largo plazo" e impulsar "un pacto de país" que "permita abordar una "transformación profunda" de la competitividad para garantizar a futuro el actual estado del bienestar.

A juicio de Tamara Yagüe, hay que "actuar ya" para "garantizar nuestro futuro". "Este nuevo escenario exige una respuesta compartida para que el modelo siga siendo válido en el futuro porque la competitividad ya no puede entenderse únicamente como un objetivo empresarial, sino una condición imprescindible para preservar el bienestar colectivo, garantizar empleos de calidad, sostener servicios públicos excelentes y ofrecer oportunidades", ha dicho.

Entre las preocupaciones de los empresarios, ha citado nuevamente el absentismo y la necesidad de buscar soluciones porque "cerrar los ojos no es una opción", y ha apuntado que hay complementos de incapacidad temporal que fueron pactados hace 20 o 30 años bajo las circunstancias concretas, distintas a las actuales.

"Hay que preguntarse con honestidad si siguen cumpliendo hoy la función para la que se establecieron y si son soportables con los índices del absentismo que tenemos hoy en día y eso no significa en ningún momento eliminar la protección", ha añadido.

También ha pedido encarar el reto demográfico porque "se va tarde" y extender al resto de territorios las medidas tributarias planteadas por Bizkaia.

Asimismo, tras mostrar su apoyo al euskera como un "bien a preservar pero sin imposiciones", ha puesto en valor la colaboración público-privada y la estabilidad institucional. "En Euskadi, más de cuarenta años de gobiernos estables han apuntalado esa 'marca de la casa'", ha remarcado.

(Habrá ampliación)