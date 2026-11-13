Conferencia Europea de Salud Pública en Bilbao reconoce la "vivienda digna y asequible como cuestión de salud pública"

Foto de familia en la Conferencia Europea de Salud Pública en Bilbao - CONFERENCIA EUROPEA DE SALUD PÚBLICA

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 19ª Conferencia Europea de Salud Pública (EPH Conference 2026) celebrada en Bilbao desde el martes hasta este viernes ha reconocido la "vivienda digna y asequible como una cuestión de salud pública", además de recoger cinco compromisos y llamamientos que "serán el eje temático de la Semana Europea de la Salud Pública 2027".

EPH Conference 2026 ha clausurado este viernes en Bilbao con una declaración conjunta de sus entidades socias, tras elaborar un documento que toma como ejemplo a Bilbao, "una urbe industrial convertida en un espacio de servicios, cultura e innovación, donde la planificación urbana se alía con la naturaleza".

"Bilbao ha demostrado que la salud pública se juega en las calles, en las viviendas y en los barrios donde vivimos. Dos tercios del planeta viviremos pronto en ciudades, y de cómo las diseñemos dependerá la salud de millones de personas", ha señalado Manuel Franco, presidente del Comité Organizador de la EPH Conference 2026 e investigador Ikerbasque en el Basque Centre for Climate Change (BC3), para añadir que "esta declaración es un compromiso para que la evidencia científica llegue a las políticas urbanas y a la vida cotidiana de la gente, sin dejar a ninguna comunidad atrás".

El primer compromiso de la declaración sitúa la salud urbana como eje del crecimiento sostenible y considera que regular el desarrollo urbano es una necesidad ineludible. El segundo exige "mitigar el cambio climático e integrarlo en las políticas sanitarias, urbanas y territoriales".

La vivienda ocupa uno de los pasajes más contundentes, ya que se afirma que el derecho a un hogar digno y asequible "es salud pública" y lo describe como un "determinante comercial de la salud". "Cuando las casas se tratan como activos financieros, la especulación, la financiarización y los alquileres de corta duración disparan los precios y expulsan a los vecinos, mientras otras zonas quedan con viviendas abandonadas", afirma.

El cuarto compromiso parte del hecho de que "la humanidad ha sido una especie migratoria desde el inicio de la historia", por lo que el texto subraya que los migrantes "tienen los mismos derechos básicos que los nacionales y que garantizar su acceso a la sanidad beneficia al conjunto de la sociedad".

El quinto compromiso considera la paz una condición imprescindible para la salud pública. La declaración defiende el respeto al derecho internacional como un logro que no se puede perder y reclama una mejor gobernanza global y una cooperación que conecte los niveles internacional, nacional y local.

CINCO LLAMAMIENTOS

Esta declaración traduce sus compromisos en cinco peticiones concretas. La primera es incorporar criterios de salud a la planificación urbana y territorial en todos los niveles, del municipal al europeo y global. La segunda, anticipar los efectos del cambio climático en el diseño de las ciudades y en la ordenación del territorio.

En materia de vivienda, el texto reclama que la salud pública trabaje con los responsables de vivienda, urbanismo y políticas sociales para que el hogar saludable y asequible sea una prioridad compartida, por lo que se propone incluir criterios de salud en las normas de vivienda y planificación, evaluar el impacto sanitario de las políticas de vivienda y vigilar los efectos de las viviendas inasequibles, inseguras o en mal estado.

La cuarta petición busca reforzar la cohesión social con la inclusión, la equidad y el cuidado tanto de los migrantes y recién llegados como de los residentes de siempre, con especial atención a la salud mental y al acceso a los servicios. La última pide una cooperación internacional sólida, compartir evidencia y buenas prácticas, apoyar el trabajo de organismos multilaterales como la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y trasladar la experiencia local a las políticas de salud europeas y globales.

La edición de Bilbao ha reunido a 2.800 profesionales de más de 80 países y ha batido el récord de participación científica de la conferencia, con 3.871 propuestas, de las que 3.493 han sido resúmenes individuales y 378 talleres, ha informado la organización.

El programa ha incluido cinco sesiones plenarias, 16 áreas temáticas y más de 2.200 presentaciones sobre crisis climática, sistemas sanitarios, salud urbana, equidad entre el mundo rural y el urbano y diseño de espacios saludables.