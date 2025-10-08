El Consejo Social de la EHU aprueba modificaciones presupuestarias por más de 170.000 euros

Archivo - Campus de Leioa de la UPV/EHU - IREKIA - Archivo

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Social de la EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea), ha dado el visto bueno este miércoles a varias modificaciones presupuestarias por más de 170.000 euros.

En concreto, se han aprobado cuatro propuestas de modificación superiores a los 10.000 euros dirigidas a la adquisición de equipamiento docente y científico para proyectos de investigación de la UPV/EHU. El importe de las mismas es de casi 88.800 euros.

También se acordaba convalidar otras 21 modificaciones menores a 10.000 euros, con un saldo cercano a los 82.000 euros, dirigidos a varios departamentos de la universidad vasca. Entre ambas partidas, las modificaciones presupuestarias aprobadas esta mañana suman más de 170.000 euros.

Por otra parte, el Pleno del Consejo Social de la EHU también ha asignado los complementos de profesorado A y B correspondientes a la convocatoria 2024. El coste de los nuevos complementos asciende a 523.800 euros.