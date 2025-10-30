La construcción de la nueva pasarela de Arbuio en Alonsotegi comenzará en diciembre

La construcción de la nueva pasarela peatonal y ciclable de Arbuio en Alonsotegi comenzará en diciembre. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

La Diputación Foral de Bizkaia iniciará el próximo mes de diciembre las obras del proyecto constructivo de la pasarela sobre el río Kadagua de Arbuio en Alonsotegi, que cuenta con un presupuesto de 4,94 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Según ha explicado la portavoz de la Diputación foral de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, el proyecto se enmarca dentro de la Línea 4.1 Kadagua (Bilbao-Balmaseda) del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia (PTSVCB), con el objetivo de fomentar "una alternativa real de movilidad sostenible, recuperar elementos ferroviarios históricos en desuso y mejorar la seguridad hidráulica de la zona".

Desde la institución foral han destacado que la nueva pasarela establecerá "una conexión vital" entre las dos márgenes del río Kadagua a la altura del núcleo de Arbuio.

El proyecto "se asienta sobre la historia industrial de Bizkaia, reutilizando las robustas pilas originales" del antiguo puente del Ferrocarril Bilbao-La Robla, la "histórica línea de vía estrecha, en su tiempo la más larga de Europa Occidental, que tuvo un papel esencial en el transporte de carbón para la siderurgia vizcaína".

Con la recuperación de esta infraestructura, han valorado, "se rinde homenaje al patrimonio local", además de dar continuidad a los actuales itinerarios ciclistas, enlazando la pasarela con el tramo acondicionado de la antigua plataforma ferroviaria en la margen derecha del río, que conecta con La Cuadra, Sodupe y Güeñes.

Según han destacado, el proyecto destaca por su "firme compromiso con la sostenibilidad" y la colaboración con la Agencia Vasca del Agua (URA). La alternativa seleccionada ofrece "el mejor comportamiento hidráulico" y garantiza "la máxima seguridad para el entorno".

Entre sus actuaciones más relevantes, se encuentra la retirada completa de tres de las seis pilas existentes del antiguo puente, situadas en el cauce del río Kadagua, una medida que reducirá la ocupación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y "mitigará el riesgo de inundaciones" en la zona.

MADERA Y LED

La pasarela de Arbuio ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad y ecotransporte. En este sentido, la senda peatonal y ciclista, de 4 metros de anchura y con carriles diferenciados, contribuirá a los objetivos de la Agenda Vasca 2050 de neutralidad de carbono, orientados a reducir hasta un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050, ha precisado la Diputación.

La estructura principal de la pasarela se construirá con madera laminada en los vanos más largos, "garantizando su integración paisajística y reduciendo la huella de carbono del proyecto". Asimismo, el sistema de iluminación empleará tecnología LED de bajo consumo con gestión inteligente para optimizar la eficiencia energética.

El inicio del proyecto está previsto para el próximo mes de diciembre, con un presupuesto de adjudicación de 4.947.459,74 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de nueve meses. La iniciativa está cofinanciada por los Fondos Europeos FEDER y se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con URA, que aportará 1 millón de euros, y con el Ayuntamiento de Alonsotegi, que se hará cargo de la infraestructura.