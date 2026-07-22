Controlado el incendio forestal de Alonsotegi (Bizkaia)

BILBAO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han dado por controlado sobre las ocho y diez de la tarde de este miércoles el incendio forestal registrado en una campa cercana al núcleo urbano de Alonsotegi (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Un bombero ha tenido que ser asistido por sanitarios de una ambulancia tras resultar herido durante las labores de extinción del mismo. El fuego ha comenzado sobre las dos y media de la tarde, al parecer, por un chispa generada por una herramienta utilizada en unas obras en una campa cercana al núcleo urbano de Alonsotegi.

En este siniestro trabajan efectivos del parque de bomberos de Urioste. Dirige la extinción un técnico de montes y está también desplazado un retén del servicio de montes, según han explicado desde la Diputación foral de Bizkaia.