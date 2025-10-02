Corominas (PP) agradece a Goia su "compromiso" con la ciudad y su "sacrificio"

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas - PP DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha agradecido al alcalde donostiarra, Eneko Goia, que este jueves ha anunciado que dejará el cargo el próximo 16 de octubre, su "compromiso" con la capital guipuzcoana y su "sacrificio".

En declaraciones a los medios tras el anuncio realizado por Goia, Corominas ha manifestado que su decisión, de la que han tenido conocimiento en la comparecencia del alcalde, les ha pillado "por sorpresa".

"Es un día para centrarnos en Eneko, en su figura como alcalde", ha señalado, para añadir que ser el primer edil de tu ciudad "supone un enorme privilegio, pero también conlleva una enorme responsabilidad y un gran desgaste personal".

"Es un rol muy intenso", ha subrayado. El portavoz del PP ha afirmado que, por ello, hoy "es día de agradecerle el trabajo de estos años y su compromiso con la ciudad y sus vecinos".

Preguntado si, a su juicio, ha gestionado ha eludido "salir de ahí", porque hoy es día de "felicitarle" y también hacerlo a su grupo municipal. "Ya habrá tiempo de hablar con él, darle un abrazo y despedirse de la forma más correcta posible", ha señalado.

Además, ha incidido en que, para él, ahora "no es momento de hablar sobre si lo ha hecho bien o no", a lo que ha añadido que "el recorrido de todas las personas tiene sus luces y sombras", pero ahora "es momento de poner en valor su compromiso, el desgaste personal, ese sacrificio, y darle las gracias".