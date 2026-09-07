La Corporación municipal recorrerá la etapa más corta de la tradicional visita a los mojones en el 'Día de Olarizu'

Visita a los mojones - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz volverá a recorrer el próximo 14 de septiembre, con motivo del 'Día de Olarizu', los mojones que delimitan el término municipal, una costumbre administrativa con más de cinco siglos de historia que cada año permite reconocer un tramo diferente de los límites del municipio.

En un comunicado, el Consistorio gasteiztarra ha informado que la comitiva partirá a las 8.00 horas desde la plaza Nueva, acompañada por la Banda Municipal de Txistularis, para dirigirse al punto de inicio del recorrido.

Este año, la visita discurrirá entre el puerto de Vitoria y el puerto de Zaldiaran, en un itinerario de unos 7 kilómetros en el que se reconocerán catorce mojones, desde el 446 hasta el 459. Se trata de la etapa más corta de las trece en las que se divide el límite municipal para realizar esta visita anual.

Aunque no es una etapa especialmente exigente, mantiene las características propias de un recorrido de monte y cuenta con algunos tramos de cierta dificultad. Buena parte del itinerario discurre por la crestería de los Montes de Vitoria, siguiendo la divisoria de aguas, lo que permitirá disfrutar de vistas tanto hacia el municipio de Vitoria-Gasteiz como hacia el Enclave de Treviño.

El recorrido atraviesa pastizales, robledales, hayedos y encinares, una variedad de formaciones vegetales que refleja la riqueza natural de los Montes de Vitoria. El itinerario se desarrolla dentro de un espacio protegido integrado en la Red Natura 2000, la Zona Especial de Conservación, 'ZEC', de Montes de Vitoria.

La concejala de Zona Rural, Miren Fernández de Landa, ha destacado precisamente la singularidad del recorrido de este año. "Es la etapa más corta de las trece, pero tiene un enorme atractivo. Vamos a caminar durante buena parte del recorrido por la crestería de los Montes de Vitoria, disfrutando de las dos vertientes y atravesando un entorno de una extraordinaria riqueza natural. Es una buena oportunidad para conocer y poner en valor un patrimonio que tenemos muy cerca y que forma parte también de la identidad de nuestro municipio", ha señalado.

A mitad del recorrido, la comitiva realizará el tradicional almuerzo en el alto de Arrieta, junto al vértice geodésico y a unos 1.000 metros de altitud. En esta ocasión, el único municipio limítrofe será Treviño y durante la etapa estarán representados diferentes concejos vinculados a los terrenos y comunidades forestales por los que discurre la visita.

Fernández de Landa ha recordado también el sentido que conserva esta tradición después de más de cinco siglos. "La visita a los mojones nació con una finalidad administrativa muy concreta y la sigue manteniendo, pero con el paso del tiempo se ha convertido también en una jornada de encuentro con nuestros concejos y con nuestro entorno rural. Nos permite recordar hasta dónde llega nuestro municipio, conocer mejor nuestros montes y mantener viva una tradición que forma parte de la historia de Vitoria-Gasteiz", ha manifestado.

ROMERÍA EN OLARIZU

Tras la visita a los mojones, la celebración continuará en las campas de Olarizu. A las 13.00 horas tendrá lugar la tradicional alubiada popular, organizada por Boilur, y a las 14.45 horas está prevista la llegada de la comitiva municipal a las campas y su recibimiento por parte de la Banda Municipal de Txistularis.

A partir de las 17.00 horas, el programa incluirá juegos infantiles y juveniles, kalejira de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Gargantua, animación musical a cargo de la Banda de Gaiteros y Trikitixas de la Academia Municipal de Folklore, bailables con Zirkinik Bez y cucaña popular.

A las 18.00 horas llegará el turno del deporte rural, con el Torneo Olarizu de aizkolaris por parejas y una exhibición de Herri Kirolak. También se ofrecerá el tradicional pintxo solidario de ternera Eusko Label, cuya recaudación se destinará íntegramente a Cáritas, y habrá euskal dantzak con Arabako Dantzarien Biltzarra.

A las 18.45 horas se celebrará el baile de la Era y Txulalai y, finalmente, a las 20.00 horas, la comitiva emprenderá el regreso de la romería hacia la plaza Nueva acompañada por la Banda Municipal de Música, txistularis, atabales, trikitixas, panderos, gaiteros y tambores, la Academia Municipal de Folklore y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. La jornada concluirá a las 20.45 horas con el tradicional toro de fuego en la plaza Nueva.