Cortan el agua el jueves en Ribera de Deustu, travesía de los Espinos, Plaza Eugenio Olabarrieta y en Ramal Olabeaga

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará el agua este próximo jueves en Ribera de Deustu, travesía de los Espinos, Plaza Eugenio Olabarrieta y en Ramal Olabeaga, entre las 16.00 y las 20.00 horas, aproximadamente, por los trabajos de renovación en la red municipal de aguas.

Según ha informado el consistorio bilbaíno en un comunicado, el corte de agua afectará a las siguientes zonas: Ribera de Deustu (números del 7 al 59), Travesía de los Espinos (todos los números), Plaza Eugenio Olabarrieta (todos los números) y Ramal Olabeaga (todos los números).