Los costes de la Construcción crecen en Euskadi un 3,4% en febrero

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BILBAO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Costes de la Construcción en el País Vasco ha registrado un incremento del 0,3% el pasado mes de febrero en comparación con el mes anterior, mientras que el aumento en relación a febrero de 2025 ha alcanzado el 3,4%, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

Por sectores, la evolución de los costes en febrero ha dejado un aumento en Edificación del 0,2% en términos mensuales y del 3,2% en el último año. En Ingeniería Civil, los costes han crecido un 0,7% respecto a enero y un 4,2% comparando con febrero del pasado año.

Las materias primas consumidas por el sector de la Construcción en Euskadi han aumentado sus costes un 0,4% en la variación mensual (con un 0,3% en Edificación y un 0,9% en Ingeniería Civil), mientras que en términos interanuales lo han hecho un 2,9% (con un 2,7% en Edificación y en un 4% en Ingeniería Civil).

Los costes de la mano de obra, por su parte, se han mantenido estables respecto a enero, pero han experimento un crecimiento de un 4,7% respecto a febrero de 2025.

Los mayores incrementos de los costes de las materias primas consumidas en febrero se han dado en la rama de Fabricación de Material y Equipo Eléctrico, con una subida internaual del 7,8%. Por contra, Coquerías y Refino de Petróleo presenta una caída del 8,5%.