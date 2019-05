Covite pide explicaciones al Gobierno francés por el acercamiento del preso de ETA Mikel Carrera Sarobe

Publicado 22/05/2019 17:44:05 CET

SAN SEBASTIÁN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha exigido explicaciones al Ministerio de Justicia francés por el traslado del miembro de ETA Mikel Carrera Sarobe a la cárcel de Lannemezan. No obstante, ha apuntado que "en ningún caso Francia ha traicionado a las víctimas, puesto que este acercamiento no es una decisión política".

Covite ha explicado que la magistrada Hélène Davo, "número dos" del Ministerio de Justicia francés -y quien aborda los traslados de los presos de ETA en Francia-, ha asegurado a Consuelo Ordóñez que la decisión "se debe a al cumplimiento de una resolución del tribunal administrativo competente que les obliga a ello, dado que Carrera Sarobe recurrió la denegación de su acercamiento y el tribunal administrativo ha fallado a su favor".

"Hélène Davo me ha transmitido que, después de intentar por todos los medios legales revertir ese fallo, no ha sido posible", ha afirmado Ordóñez, quien ha recordado que el sistema penitenciario francés "no es igual que el español", dado que en Francia quien "tiene la competencia de prisiones es el Ministerio de Justicia y en España el ministerio del Interior".

Por esta razón, "en España compete exclusivamente a los gobiernos establecer la política penitenciaria, y por tanto establecer los requisitos a los etarras presos para ser acercados al País Vasco y en 2019 el Consejo de Europa avaló la política de dispersión de los presos etarras".

Consuelo Ordóñez ha agradecido nuevamente a Hélène Davo su "buena disposición y disponibilidad" para tratar con las víctimas y reafirma que la relación con la magistrada "es de trato muy fluido y de transparencia total". En ningún caso, asegura la presidenta de Covite, "Francia ha traicionado a las víctimas, puesto que el acercamiento de Mikel Carrera no es una decisión política".