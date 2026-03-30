Covite responsabiliza a AEK de "la exhibición de la legitimación del terrorismo de ETA" en la Korrika

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite, ha responsabilizado a AEK, organizadora de la Korrika, de "la exhibición obscena de legitimación del terrorismo" de ETA durante la carrera popular a favor del euskera. "¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que, con dinero público, sucedan estas cosas?", ha preguntado.

La asociación presidida por Consuelo Ordóñez ha denunciado, en las redes sociales, que este pasado domingo, último día de la Korrika, la carrera popular que concluyó en Bilbao, estuviera "plagada, para no variar, de exhibiciones de apoyo a etarras".

Covite ha criticado que se mostraran en la Korrika imágenes de presos de ETA como la de Beatriz Echebarria Caballero e Iñigo Zapirain Romano, que fueron condenados a un total de 485 años de prisión por el asesinato del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz, y a 45 años por el asesinato del policía Eduardo Puelles.

También se exhibieron, según ha destacado, entre otros, la foto de Liher Rodríguez, condenado por perpetrar un atentado con coche bomba en Madrid en 2005, en el que alrededor de 50 personas resultaron heridas.

Covite ha señalado que miembros de Etxerat, asociación de familiares de reclusos de ETA, y Sare, red ciudadana en favor de los derechos de estos presos, portaran el testigo de la Korrika. "Los encargados fueron la portavoz de Sare, Bego Atxa, y el hijo del etarra fallecido Kepa del Hoyo, responsable del asesinato de Modesto Rico y de Daniel Villar", ha subrayado.

Tras señalar que "ningún hijo es responsable de los actos de sus padres", ha apuntado que "el problema surge cuando lleva el testigo por el peso simbólico de ser hijo de un etarra fallecido". "Eso es indigno e inmoral", asegura.

Asimismo, ha lamentado que también se vieran imágenes de miembros de ETA disidentes de EH Bildu, Patxi Ruiz y Orkatz Gallastegi, considerados del núcleo más duro de los reclusos. El primero de ellos fue condenado por el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero, y el segundo por su participación en el asesinato del juez de la Audiencia Provincial de Bizkaia, José María Lidón.

Covite ha responsabilizado a la entidad organizadora de la Korrika, AEK, de "toda esta exhibición obscena de legitimación del terrorismo" de ETA en la carrera en favor del euskera. "¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que, con dinero público, sucedan estas cosas? Basta ya", ha concluido.