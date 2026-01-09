Crecen un 42,7% los pagos del Fogasa en Euskadi en 2025, tras desembolsar 33,4 millones de euros

Archivo - Un trabajador de un a planta vasca - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.096 trabajadores vascos recibieron el pasado año prestaciones por valor de 33,4 millones de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario, lo que supone un aumento del 42,7% del desembolso en relación al 2024.

De la cantidad aportada en el pasado ejercicio, 9,1 millones de euros fueron pagos de salarios y 24,3 millones de euros por indemnizaciones, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidos por Europa Press.

En el País Vasco, el Fogasa tuvo que atender en 2025 a trabajadores de 677 empresas. Los afectados fueron 1.975 hombres (que percibieron 21,9 millones de euros) y 1.075 mujeres (que recibieron 11,2 millones de euros).

En relación al año anterior, en 2025 se han reducido en 20 las empresas que no han podido hacer frente al pago de salarios e indemnizaciones a sus trabajadores. Como consecuencia de ello, el número de empleados asistidos por el Fogasa se ha recortado en 52. No obstante, el desembolso ha sido 10 millones de euros por encima del año 2024.

El Fondo de Garantía Salarial asiste anualmente a trabajadores de unas 700 empresas vascas en concurso o insolventes. El pasado año fueron 677 las compañías que no pudieron hacer frente a los pagos a sus trabajadores, mientras en 2024 fueron 697, en 2023 se redujeron a 643, en 2022 ascendieron a 764, en 2021 a 785, mientras en 2020 quedaron en 589.

De esta forma, en los últimos seis años el Fogasa ha tenido que desembolsar en el País Vasco 164,6 millones de euros a trabajadores cuyas empresas no podían hacer frente a los correspondientes salarios e indemnizaciones.

CIFRAS ESTABLES

Desde CCOO Euskadi han destacado que en los últimos años se mantiene estable la cifra de expedientes de trabajadores que acaban siendo asistidos por el Fogasa, suponiendo un tercio de las tramitadas en los años 2012, 2013 y 2014, derivadas de quiebras de empresas afectadas por la crisis del 2008.

Según los datos recopilados por este sindicato, del 2012 al 2014 tramitó en torno a 1.200 reclamaciones anuales de trabajadores vascos en las que el Fogasa acabó asistiendo a estos empleados cuyas empresas no habían podido pagarles sus salarios o indemnizaciones. Esta cifra quedó reducida a 334 en 2024 y subió a 390 el pasado año.

El sindicato asiste a trabajadores despedidos en su demanda de conciliación hasta que el juzgado de lo Social hace un reconocimiento de deudas de la empresa en liquidación, cierre o quiebra. Una vez el administrador concursal reconoce a los distintos acreedores de deudas (trabajadores, proveedores, etc), va estableciendo las prioridades de pagos. "En el momento en el que te habilitan, ya haces la reclamación al Fogasa", han indicado.