VITORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cremaciones superan por primera vez a los entierros tradicionales en Vitoria-Gasteiz, donde, en lo que llevamos de año, el 50,7% de las inhumaciones corresponden a cenizas frente al 49,3% de cadáveres, un ejercicio en el que se han realizado 1.114 inhumaciones, cifra que mantiene la estabilidad de los últimos años, con una media de tres entierros diarios.

Unos datos que ha facilitado este miércoles en rueda de prensa la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, quien ha señalado que se trata de "una diferencia pequeña, pero de enorme significado", ya que "estamos ante un cambio cultural y social profundo".

"Lo que antes era minoritario se ha convertido en la práctica mayoritaria. Cada vez más familias optan por la cremación, una tendencia que se consolida también en Vitoria-Gasteiz", ha añadido.

La concejala ha indicado que los cementerios municipales "están viviendo una etapa de transformación y modernización" durante la presentación del balance de gestión de los cementerios municipales, un servicio que, "aunque muchas veces pase desapercibido, tiene una enorme relevancia social".

"Los cementerios son espacios de memoria, de respeto y también de convivencia. Lugares a los que acudimos a recordar, a acompañar y a cuidar lo que más queremos. Nuestra obligación como administración es que estén siempre en las mejores condiciones posibles: dignos, accesibles, seguros y bien atendidos", ha subrayado Artolazabal.

Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento ha destinado casi 700.000 euros a la mejora y modernización de los cementerios de Santa Isabel y El Salvador durante esta legislatura, con actuaciones "que han supuesto una mejora muy visible".

Entre las principales intervenciones se encuentran la construcción de 256 nuevos columbarios, con una inversión de 216.000 euros, para dar respuesta al aumento de cremaciones, así como la rehabilitación integral de los nichos de la manzana 244 del Cementerio de El Salvador, con un presupuesto superior a 336.000 euros.

También se ha acometido la ampliación de la parcela musulmana, que ha duplicado su capacidad y ha incorporado una zona para neonatos, con una inversión de 61.000 euros, y la instalación de elementos de seguridad en las cubiertas de los edificios de nichos, con un coste cercano a 28.000 euros, para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento.

"Estas actuaciones consolidan una línea de trabajo clara: conservar, rehabilitar y dignificar estos espacios. Queremos que los cementerios sean lugares seguros, accesibles, bien mantenidos y acordes con el respeto que merecen", ha señalado la responsable de Espacio Público.

El Ayuntamiento prepara ya las próximas actuaciones, con una mirada puesta en el medio y largo plazo. En 2026, se llevará a cabo la reforma de las manzanas 234 y 254 del Cementerio de El Salvador, con una inversión global de 751.000 euros. Estas obras permitirán rehabilitar edificios de nichos antiguos, mejorar su estructura y accesibilidad, renovar pavimentos y materiales, e integrar mejor las zonas verdes del entorno.

"Con estas actuaciones damos continuidad a la inversión emprendida durante esta legislatura y garantizamos que el principal cementerio de la ciudad siga en condiciones óptimas para los próximos años", ha añadido Artolazabal.

AMPLIACIÓN DE NICHOS

El Cementerio de Santa Isabel alcanza actualmente el 99% de ocupación mientras que El Salvador está al 91%, con los nichos al 94% y las sepulturas al 96%. Estos datos obligan "a planificar con previsión y, por eso, estamos trabajando ya en la elaboración de un plan de ampliación de nichos, que nos permita disponer de espacio suficiente, contar con nuevas unidades y garantizar la continuidad del servicio para los próximos años".

Actualmente, según ha dicho la edil, "se dispone de margen suficiente y la prioridad se centra en la construcción de nuevos nichos y en el seguimiento de la evolución de la demanda de columbarios".

Artolazabal ha querido también poner en valor la labor del personal municipal que trabaja en los cementerios. "Su trabajo combina la organización de los entierros, el mantenimiento de las instalaciones y la atención directa a las familias, en un contexto que requiere siempre tacto, respeto y serenidad. Gracias a su profesionalidad y compromiso, los cementerios de Vitoria-Gasteiz se mantienen en buenas condiciones, con una atención cercana y respetuosa", ha valorado.

La concejala ha concluido destacando la apuesta del Ayuntamiento por modernizar la gestión funeraria mediante nuevas herramientas digitales, como el reciente aplicativo QR para localizar sepulturas y ha reiterado el compromiso municipal con el cuidado de estos espacios.

"Estamos adaptando los cementerios a los nuevos tiempos, cuidando la conservación de las instalaciones y planificando su futuro con responsabilidad. Cuidar estos espacios es también cuidar la historia y los afectos de nuestra ciudad", ha finalizado Artolazabal.