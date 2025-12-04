La Cuadrilla de Aiaraldea abre el plazo de ayudas a la contratación para empresas de la comarca

VITORIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Aiaraldea ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas a la contratación, dirigida a empresas de la comarca y del municipio de Orduña, con el objetivo de impulsar la generación de empleo local y favorecer la estabilidad laboral.

En un comunicado, ha informado que el plazo de solicitud estará operativo del 4 de diciembre al 4 de febrero (ambos inclusive) a través de la sede electrónica de la Cuadrilla, en el trámite específico de ayudas a la contratación.

Para esta edición, la Cuadrilla destinará un presupuesto total de 108.925 euros, una cuantía que en convocatorias anteriores se agotó por completo y para la que se espera "una alta demanda" también este año.

Las ayudas subvencionarán una parte del coste de un año de contratos indefinidos, tanto a jornada completa como parcial, teniendo un tratamiento especial las contrataciones de artistas y personal técnico de espectáculos.

Podrán solicitar estas ayudas las empresas ubicadas en Aiaraldea y Orduña, siempre que las personas contratadas residan en la propia Cuadrilla o en Orduña, con el fin de "impulsar el arraigo y la cohesión socioeconómica de la comarca".

La documentación necesaria -incluidas las bases completas y los formularios correspondientes- está disponible en la página 'web' de la Cuadrilla, desde donde también se accede al trámite de presentación 'online'.