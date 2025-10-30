Las cuentas vascas inician su tramitación parlamentaria, que culminará el 23 de diciembre con su aprobación definitiva

D'Anjou, ha entregado a Tejeria el Proyecto de Presupuestos de Euskadi 2026 - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha entregado este jueves a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el Proyecto de Presupuestos de Euskadi 2026, que de esta forma inicia su tramitación en la Cámara autonómica.

Finalizado el acto de entrega, la Mesa del Parlamento Vasco se ha reunido para calificar el proyecto y se han programado las comparecencias de los consejeros para presentar los presupuestos de sus respectivos departamentos.

Estas comparecencias se desarrollarán los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, conforme al procedimiento habitual en la tramitación de presupuestos.

De acuerdo con el calendario presupuestario, el pleno de enmiendas de totalidad se celebrará el próximo 9 de diciembre; y el pleno de debate del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, es decir, la aprobación definitiva de las cuentas, se producirá el 23 de diciembre.

El Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026 asciende a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que el año pasado. Entre las partidas que más destacables se encuentran Salud (5.327 millones de euros) y Educación (3.346 millones de euros), que representan el 53% del total.

Los departamentos de Vivienda (482 millones de euros) y Seguridad (849 millones de euros) experimentan los mayores crecimientos (6,8% y 6,4%, respectivamente).