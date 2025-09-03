Se cumplen 20 años de la celebración de la primera boda homosexual en Euskadi

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Vitoria - EUROPA PRESS - Archivo

Fue el 3 de septiembre de 2005 en el Ayuntamiento de Vitoria

VITORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz oficializó la celebración de la primera boda de una pareja homosexual en Euskadi hace 20 años, el 3 de septiembre de 2005, lo que significó "un día histórico que abría caminos hacia la igualdad y la libertad".

Así lo ha recordado, dos décadasa después, en redes sociales la primera teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, al ser ella misma la edil que oficializó el enlace.

"Hace 20 años tuve el honor de oficiar la primera boda entre dos hombres en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Fue un día histórico que abría caminos hacia la igualdad y la libertad", ha recordado.

Artolazabal ha señalado que "dos décadas después, hemos avanzado", pero, a la par, ha lamentado que "la igualdad plena todavía no es una realidad", ya que "todavía persisten barreras, prejuicios y discriminaciones".

"Debemos recordar que aún existen barreras y discriminaciones que debemos derribar. El camino continúa y no podemos dar un paso atrás. Por eso, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad libre, respetuosa e inclusiva, donde todas las personas podamos vivir y amar en libertad", ha apelado.

La primera teniente de alcaldesa ha trasladado el "honor" que le causó poder oficiar en Vitoria-Gasteiz la primera boda entre dos hombres que se celebraba en Euskadi. "Fue un día que siempre he recordado con mucha emoción y orgullo, al ser la primera concejala en casar a una pareja homosexual", ha indicado.