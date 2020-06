Otegi cree que se saldrá de esta si no se cometen "los errores de siempre" y dice que EH Bildu ofrece "seguridad"

Insiste en conformar mesas en Euskadi y Navarra con todos los agentes

SAN SEBASTIÁN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha recordado que "este país se ha caído muchas veces y ha sido capaz de levantarse", y se ha mostrado convencido de que "saldremos de esta, pero no cometiendo los mismos errores de siempre, saldremos si somos capaces de generar las condiciones que hagan imposible que esto vuelva suceder o que lo hagan altamente improbable". En ese sentido, ha incidido en que la izquierda soberanista "ofrece seguridad de que no vamos a dejar a nadie en la estacada".

En una comparecencia telemática, tras la Mesa Política de EH Bildu, Otegi ha reiterado que "la nueva normalidad consiste en convivir con el coronavirus hasta que haya terapia o vacuna", y ha expresado la "preocupación" de la coalición soberanista por los rebrotes que está habiendo en Euskadi.

Tras destacar que "estamos en una muchísimo mejor situación que en marzo", Otegi ha incidido en que, pese a que la ciudadanía está "un poco preocupada", han trasladado su "confianza absoluta" a los trabajadores de Osakidetza, así como su "apoyo y consideración" porque son "los que luchan en primera línea".

MESAS EN EUSKADI Y NAVARRA

En ese sentido, ha recordado que EH Bildu lleva insistiendo desde el inicio de la pandemia en la necesidad de que se conformen mesas en Euskadi y Navarra "con todos los agentes de este país" para hacer frente tanto a la pandemia como "a la grave crisis económica y social".

Otegi ha lamentado que esto no es posible en Euskadi porque el lehendakari, Iñigo Urkullu, "habla consigo mismo, hace planes supuestamente de reconstrucción en los que no cuenta nadie que no sea alguien que piensa exactamente igual que él y no nos parece lógico ni razonable".

El líder abertzale se ha preguntado si "hemos aprendido algo de lo que nos ha sucedido", y ha incidido en que la izquierda soberanista "ha aprendido que quienes mueven el mundo son los trabajadores invisibles". Además, ha reiterado que, "sin soberania, otros toman decisiones por nosotros", y ha reiterado que "para proteger a la gente necesitamos soberanía".

DERECHOS SOCIALES

También ha defendido "una administración pública y sector público fuertes" porque, sin ellos, "no hay estado de bienestar", al tiempo que ha cuestionado "hasta cuándo se puede plantear que todavía haya derechos sociales esenciales como la educación o la sanidad que el neoliberalismo ha convertido en mercancia". A su juicio, "no es ético hacer negocio ni con la salud ni con la educación de la gente".

El dirigente de EH Bildu ha asegurado que "este país necesita aprender que, sin un sistema de cuidados integral, no es posible construir una sociedad justa y decente". Además, ha advertido del riesgo de seguir siendo "ecodepredadores" porque "volverán a surgir episodios como este".

"No hay modo de construir sociedades justas si no se ponen en cuestión los modelos de producción y consumo que nos plantea el capitalismo", ha reiterado Otegi, quien ha remarcado que en EH Bildu no son "catastrofistas" cuando anuncian "tiempos duros", sino que son "responsables y tenemos una obligación ética".

Para el coordinador general de EH Bildu, frente a los "tiempos difíciles", hay dos opciones políticas posibles, una la de "reconstrucción continuista", que consiste en "hacer otra vez todo lo que nos ha traído hasta aquí", frente a la otra, que, a su juicio, representa la coalición soberanista como "alternativa para que no sucedan los mismos errores".

De este modo, ha apostado por "ponerse de pie" para que lo que, según ha recordado, "planteamos para que, a corto plazo, se tomen decisiones que no se han tomado y que nos pueden llevar hacia atrás, en vez de hacia delante". "Frente a la que viene ¿no es mas razonable pensar que es necesario construir foros en donde se conciten todas las energías comunitarias para hacer frente a la crisis social y a una pandemia que no ha desaparecido?", ha concluido.