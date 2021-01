EH Bildu denuncia ausencia de interlocución con el Gobierno Vasco en torno a la pandemia y le pide transparencia

Iriarte asegura que los presupuestos "llegan tarde" y que "no responden a esta situación de excepcionalidad"

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha denunciado este martes que carecen de "interlocución directa" con el Gobierno Vasco en todo lo relacionado con la pandemia, y le ha solicitado transparencia para hacer frente a la situación, ya que considera que "es decepcionante no tener ninguna relación ni ninguna información directa".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Iriarte ha asegurado los datos epidemiológicos en Euskadi son "inquietantes" y que demuestran que "no hemos sido capaces de hacer frente al virus en la segunda ola".

"Si fuéramos un estado, estaríamos en las peores posiciones en cuanto a número de contagios y de muertos, y eso nos debería llevar a una reflexión: ¿qué mas podemos hacer para revertir la situación?; ¿qué es lo que no hemos hecho bien? Hay que dar respuesta a esas preguntas, pero no tengo los datos para hacerlo, porque el Gobierno Vasco no me los da. Conozco las decisiones del LABI y las decisiones que toma este gobierno a través de los medios de comunicación", ha censurado.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno Vasco ha adoptado unas decisiones que "no sabemos por qué las ha tomado", y ha lamentado que "lo que le ha faltado a este gobierno continuamente ha sido dar los datos claramente y con transparencia, y no solo a EH Bildu y a la oposición, sino también a los ciudadanos".

"No tenemos interlocución directa con el Gobierno Vasco. A Urkullu le dije en la ronda de partidos que era decepcionante no tener ninguna relación ni información directa. Nosotros también somos electos del pueblo, y el pueblo nos interpela, y a menudo no tenemos respuestas que dar. Un gobierno normal debería dar esa información que nos falta, proque me parece que la transparencia es muy importante para hacer frente a una pandemia así", ha destacado.

Asimismo, la portavoz parlamentaria de EH Bildu ha indicado que los datos sobre la vacunación que ha facilitado el Ministerio de Sanidad y el Gobierno Vasco "no coinciden", por lo que ha considerado que. "o alguien no ha volcado bien los datos o no han sido bien recogidos, porque ahí hay algo que no coincide".

"El Gobierno de España dice que ha enviado más de 31.000 dosis y que se han aplicado menos de 400, y el Gobierno Vasco dice que, de 8.000 ha aplicado 6.000. Si conociéramos los criterios, seríamos capaces de dar una respuesta, pero no los conocemos. Yo leí un teletipo para saber esto, y creo que no es procedente que un Gobierno esté tan fortificado y actúe con tanto autoritarismo", ha censurado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Maddalen Iriarte, que el próximo viernes se reunirá con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, para abordar la negociación del proyecto de presupuestos para 2021, ha asegurado que los presupuestos "llegan tarde" y que "no responden a esta situación de excepcionalidad".

En su opinión, la situación actual es "de excepción", y el proyecto presentado por el Ejecutivo autonómico "no es suficiente" para responder a esa situación. "Por ejemplo, utilizar un euro de cuatro en Educación o uno de tres en Sanidad, al igual que en los anteriores prespuestos, no parece que sea un presupuesto para responder a una situación que es extarordinaria", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que Euskadi "está en una encrucijada" y que "tenemos que saber qué dirección tomar", por lo que ha emplazado al Gobierno Vasco a decidir "si quiere hacer ese camino solo o de manera conjunta".

"Tenemos enfrente el monte Everest, y si hay que subir el monte lo mejor es subir en equipo y bien preparado. Lo que el Gobierno ha demostrado hasta ahora es que quiere recorrer ese camino solo, que quiere continuar en el autoritarismo, y respecto a EH Bildu ha demostrado por el momento que no quiere saber nada", ha lamentadio.

Aún así, la dirigente la formación independentista ha asegurado que seguirán "haciendo propuestas", al igual que lo han hecho durante los últimos meses, aunque "ni siquiera nos han respondido". "Pero seguiremos actuando con responsabilidad, haciendo propuestas y definiendo claramente las prioridades. Nos parece imprescindible poner en marcha políticas públicas fuertes para hacer frente a la situación que vivimos", ha explicado.

Además, ha considerado que la actual situación "exige una reforma fiscal", y se ha mostrado de acuerdo con "la vía del endeudamiento" que ha adoptado el Ejecutivo autonómico, aunque le ha instado a que detalle "para qué nos vamos a endeudar".

Asimismo, la portavoz de EH Bildu ha echado de menos "transparencia sobre los fondos europeos" por parte del Gobierno Vasco, ya que, en su opinión, "nos jugamos mucho y está en juego el rumbo que tomará este país en las próximas décadas".

"El Gobierno Vasco puede hacer frente juntos a esta situación con la responsabilidad que requiere esta situación excepcional, o puede hacerlo encerrado en sí mismo y valiéndose de la mayoría absoluta que tiene", ha advertido.

BATERAGUNE

Por otro lado, Maddalen Iriarte ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo de repetir el caso Bateragune "no va a condicionar" la actividad ed EH Bildu, y que, "aunque nuestros compañeros tendrán que ir y venir a otro juicio, no nos van a hacer callar y vamos a seguir juntos avanzando con todos los riesgos, hasta lograr una república vasca independiente".

"Hemos llegado hasta la médula del Estado, que no soporta esta situación. El Estado es más que el Gobierno, del que también podríamos hablar por las dudas que genera, pero es más que el Gobierno, y hemos visto a la judicatura, a los militares y a ciertos medios de comunicación que pretenden frenar cualquier paso que se pueda dar", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que en el Estado "aún existe el riesgo de una involución", y ha recordado que "la dictadura es muy dura, el fascismo es muy duro, y hay que combatirlo día a día".