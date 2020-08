EH Bildu pide a Urkullu "medidas claras y efectivas" en lugar de "llamar a la población a enfrentarse entre sí"

Llevará al Parlamento acciones para "activar sin más dilación" de cara a afrontar la actual "clara transmisión comunitaria" "con "garantías"

SAN SEBASTIÁN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La candidata de EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, ha pedido al Gobierno Vasco que tome "medidas claras y efectivas" frente al covid-19 en lugar de "llamar a la población a enfrentarse entre sí", tras el llamamiento del Lehendakari, Iñigo Urkullu, a los ciudadanos vascos a ser "agentes concienciadores" ante los que incumplen medidas.

A juicio de Maddalen Iriarte, se puede superar "esta dura situación si se hace desde la cooperación" y así ha reiterado la "plena disposición" de la coalición soberanista a "colaborar y aportar cuanto esté en su mano para lograr este objetivo".

En rueda de prensa en la sede de EH Bildu en San Sebastián, Iriarte, acompañada de Nerea Kortajarena, ha trasladado la "máxima preocupación" de la coalición ante "el descontrolado número de casos de nuevas infecciones" que se está dando en Euskadi.

"Estamos ante una clara transmisión comunitaria, ante el incremento de número de personas hospitalizadas y más número de fallecidos", ha advertido, al tiempo que ha criticado "la falta de planes claros y serios para la vuelta a clase, sin acuerdos ni con los centros, ni con padres, ni madres, ni con el profesorado y con nuevas evidencias sobre la transmisión del virus, sobre el papel de los más jóvenes en la infección, que el Gobierno Vasco ni ha tenido en cuenta".

A ello ha añadido que tampoco hay "previsión de nuevas contrataciones, ni de horarios, ni de suministro de mascarillas" para esa vuelta a las aulas. "Preocupación también por la situación en las residencias de personas mayores y con todos los aspectos en los que llevamos diciendo meses insistiendo en que necesitamos respuestas inmediatas", ha afirmado.

En este contexto, ha señalado que mientras EH Bildu lleva seis meses "reclamando medidas", lo que se le ocurre al lehendakari, Iñigo Urkullu, es "llamar a la población a enfrentarse entre sí, en una clara muestra de irresponsabilidad y falta de liderazgo".

SIN RESPUESTA

Iriarte ha recordado que el pasado 17 de julio EH Bildu entregó al Gobierno Vasco su "última propuesta global" y el pasado 12 de agosto la coalición se reunió con el departamento vasco de Salud para hacerle llegar sus propuestas y ofrecerle su ayuda "pero nunca hay respuesta, con este Gobierno no se puede cooperar porque al parecer no quiere".

Por ello, le ha pedido que "deje de generar confusión y se decida a abordar el problema de forma integral". "Ni la vigilancia, ni el rastreo epidemiológico han sido suficientes porque no han sido reforzados, la atención primaria está al borde del colapso, la economía sin poder levantar cabeza por seis meses continuos de improvisación, la educación con una lamentable falta de previsión", ha incidido, para añadir que mientras lo único que se hace desde el Ejecutivo de Urkullu es pedir a la ciudadanía que "cambie de costumbres".

La dirigente de EH Bildu ha reconocido que "la responsablidad individual y colectiva son efectivamente claves para luchar contra el virus", pero un Gobierno "serio no puede sacudirse sus propias responsabilidades y echarlas encima ahora de los jóvenes, luego de los que van a una terraza a tomar algo siguiendo las indicaciones del propio Gobierno que les decía que eran seguras o de quien se ha ido de vacaciones cuando era el Gobierno quien fomentaba la movilidad".

A su juicio, lo que hay que hacer es adoptar "medidas claras y efectivas y comunicarlas de forma clara y efectiva, decir toda la verdad y actuar con transparencia y si hay dificultades explicarlas porque las entenderemos".

Al respecto, ha señalado que no se han podido contener los nuevos brotes de covid-19 porque "no había suficiente capacidad de rastreo y aislamiento, no se reducen los aforos de los medios de transporte, no se realizan inspecciones, no sabemos si los servicios de prevención de riesgos de las empresas han respondido adecuadamente". Para Iriarte la "única estrategia" de PNV y PSE, socios en el Ejecutivo Vasco, es la de "aparentar noramalidad", cuando "ha fracasado".

"Es básico desescalar adecuadamente", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado su llamamiento al "acuerdo, colaboración, cooperación y abordar el problema como el gran reto de país que es". "Podemos superar esta dura situación si lo hacemos desde la cooperación, EH Bildu reitera su plena disposición a colaborar y aportar cuanto esté en su mano para lograr este objetivo", ha incidido.

MEDIDAS

Por su parte, Kortajarena ha anunciado que EH Bildu llevará al Parlamento Vasco una serie de medidas que "es imprescindible activar sin más dilación" para afrontar la actual situación "con garantías" en lo que corresponde al sistema sanitario, a la educación, a la conciliación familiar y laboral y a la mejora de las condiciones en las residencias de mayores y centros para personas con discapacidad.

"Nuestro sistema sanitario no está tan fuerte, ni cuenta con los recursos suficientes, ni se están poniendo los recursos necesarios", ha constatado. "Tenemos que aprender de lo vivido y poner los medios necesarios, mejorar el cuidado epidemiológico y tratar de adelantarnos al virus", ha afirmado, por ello ha abogado por implementar las medidas ya propuestas por EH Bildu al departamento vasco de Salud el 17 de julio.

"Presentaremos una serie de iniciativas para ampliar el equipo de rastreadores" y formarlos "adecuadamente", ha anunciado, a lo que ha añadido que también solicitarán "ampliar el equipo del Consejo Sanitario y reforzar el servicio de Salud Pública" y "reforzar" la atención primaria con la contratación de nuevos profesionales y "aumentar y estructurar los equipos para recoger las muestras y realizar pruebas PCR".

En lo que respecta a la Educación, EH Bildu considera "fundamental" la vuelta presencial a las aulas y, por ello, solicitará que se atienda a las "reivindicaciones del sector", reduciendo los ratios de alumnos por clase, "con referencia de 15 por grupo"; nuevas contrataciones de profesorado; coordinación con los ayuntamientos para acondicionar espacios físicos "adecuados" para esos grupos; y que en pueblos o barrios con alto nivel de contagios se puedan hacer pruebas PCR a todos los alumnos y profesionales de los centros de esas zonas.

Por otro lado, EH Bildu también solicitará que el programa de ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar, puesto en marcha en el estado de alarma, entre de nuevo en vigor y se amplíen ayudas y sus cuantías, que sean de "un pago único anticipado" y se amplíen al cuidado de hijos hasta 16 años y contemplen la contratación de personas para el cuidado de hijos, sin límite "por la disponibilidad presupuestaria", así como medidas para las residencias de mayores.