DalecandELA Fest anuncia a Diamond Dogs y Luke Winslow-King entre las primeras confirmaciones de la edición 2026

Primer cartel del avance de la edición 2026 del DalecandELA Fest de Getxo - THE BORDERLINE MUSIC

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

DalecandELA Fest ha avanzado este viernes las primeras confirmaciones de su quinta edición, entre los que se incluyen la banda sueca Diamond Dogs y el guitarrista Luke Winslow-King.

En un comunicado, desde la promotora The Borderline Music han informado de que este primer avance también incluye las actuaciones de la banda asturiana La Sonrisa de Julia y del grupo vizcaíno originario de Getxo, Smile.

La cita, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre en el Puerto Viejo de Getxo, es un festival benéfico gratuito y solidario para visibilizar la ELA, y "convertir el escenario en un espacio de optimismo, donde cada acorde recuerda que lo importante es el camino y que saber disfrutarlo es la victoria más rotunda", han subrayado desde la organización del festival.

Durante cuatro jornadas, el festival integrará, un año más, arte, deporte, gastronomía y música, en una experiencia destinada a recaudar fondos para la investigación y el apoyo a quienes conviven con la ELA.

Los cuatro primeros nombres del cartel están encabezados por la banda sueca Diamond Dogs que recalará en Getxo como parte de su gira de regreso a los escenarios en septiembre y que incluirá paradas en Valencia, Zaragoza, Madrid, Santiago de Compostela, Gijón y Getxo.

El grupo, surgida en 1993 como grupo paralelo a otros proyectos como Hellacopters, está liderada en la actualidad, 30 años después, por solo dos de sus miembros fundadores, el vocalista Sören "Sulo" Karlsson y el teclista Henrik "The Duke of Honk" Widen.

Desde 1994 la banda ha publicado una decena de referencias, siempre con la influencia tanto en su estilo como actitud de bandas de la década de los 70 como Faces o The Rolling Stones y fusionando en sus temas el rock n'roll clásico y el high-energy.

La banda se encuentra en el estudio finalizando un nuevo disco 'Similar Shakes, Different Distortion', que llega justo después de su homenaje a Little Richard que compartieron con el guitarrista Chris Spedding.

Por su parte, Winslow-King, natural de Michigan, es un guitarrista experto en el manejo de la slide, además de multiinstrumentista, cantante, compositor y letrista que interpreta blues y jazz de esencia clásica y desde una concepción tradicionalista de ambos géneros.

El tercer grupo confirmado es La Sonrisa de Julia, banda que lidera el vocalista, guitarrista y compositor Marcos Casal Cao y que tras publicar seis discos entre 2004 y 2018, regresan a los escenarios con la confirmación de las primeras fechas de la gira de presentación de su nuevo disco 'Enemigo', disco que supone su regreso a la escena indie española y con el que ponen fin a un parón discográfico de siete años.

Cierran esta primera tanda de confirmaciones los getxotarras Smile, que regresan al festival y que lidera el cantante británico John Franks. Formada en 2007, la banda ha publicado cinco discos, los primeros, todos ellos en inglés, y que desde su último trabajo, 'Rayo verde' (2023), han comenzado a incorporar canciones en castellano.