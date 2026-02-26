Danobat lidera el proyecto para desarrollar robots industriales, Roboost, con una inversión de 50 millones

Presentación de Roboost. - JOSE IGNACIO UNANUE

SAN SEBASTIÁN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa Danobat liderará el proyecto para desarrollar una nueva generación de robots industriales Roboost, con una inversión inicial de cerca de 50 millones de euros en los próximos tres años, de los cuales más de 35 millones se destinarán a actividades de I+D y desarrollo tecnológico, y la creación de 200 empleos directos y 300 indirectos.

El proyecto, que traccionará a 18 pymes y contará con la colaboración de los clústeres, bajo el liderazgo de Fabricación Avanzada, AFM, y la colaboración de Aeronáutica y Espacio, Hegan, ha sido presentado este jueves en la sede de la cooperativa Danobat en Elgoibar (Gipuzkoa) por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y el CEO de la cooperativa, Xabier Alzaga. Al acto han asistido, además, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el presidente de Mondragon, Pello Rodriguez, entre otros.

Jauregi ha destacado que Roboost, segundo proyecto surgido del Plan de Industria Euskadi 2030, "supondrá un salto disruptivo y constituirá un hito tecnológico a nivel global en la fabricación avanzada, consolidando la posición de liderazgo de Euskadi en el sector".

"La robótica de precisión introduce un nuevo paradigma que supera las limitaciones tradicionales de la máquina-herramienta convencional al combinar la precisión, estabilidad y rigidez de la máquina-herramienta con la flexibilidad de un robot, abriendo nuevas oportunidades en la fabricación avanzada, incluso en operaciones críticas que requieren máxima fiabilidad", ha destacado.

El consejero ha advertido de que, "para que Euskadi siga siendo líder en máquina herramienta, tenemos que correr más rápido que nadie", lo cual se hace "aunando ambición, innovación y trabajo en común" en este proyecto "transformador" que lleva a la comunidada autónoma vasca "al siguiente nivel de los robots industriales".

Mikel Jauregi ha incidido en que "la industria vasca no puede esperar a que pase la tormenta", sino que el tejido industrial vasco tiene que "dar el salto para subir de nivel y apostar por proyectos transformadores de país".

Roboost, que involucrará a 10 centros tecnológicos y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), con Ideko al frente, "permitirá engranar y buscar sinergias entre la tecnología de vanguardia de las empresas vascas, la investigación aplicada de los centros tecnológicos, el conocimiento especializado de los fabricantes y el talento de una nueva generación de profesionales, posicionando a Euskadi como referente en innovación industrial", ha defendido.

A ello ha añadido que "permitirá la transformación de empleos actuales hacia perfiles tecnológicamente más avanzados y de mayor valor añadido, garantizando así su sostenibilidad a largo plazo. Todo ello contribuirá a reforzar la competitividad internacional del tejido industrial vasco".

El consejero ha indicado que este es el segundo proyecto enmarcado en la estrategia de transformación industrial del Gobierno Vasco a través del Plan de Industria-Euskadi 2030, "concebido para impulsar la competitividad, la innovación y la colaboración dentro de la cadena de valor industrial de Euskadi". Además, ha avanzado que "en las próximas semanas se irán presentando nuevos proyectos transformadores".