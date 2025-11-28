Dbus de San Sebastián volverá a conectar estas navidades Illunbe y el centro con un servicio lanzadera

Archivo - Dbus. - DONOSTIAKO UDALA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Dbus de San Sebastián volverá a conectar estas navidades el aparcamiento de Illunbe y el centro de la ciudad. Durante las primeras semanas, el servicio se ofrecerá los fines de semana y festivos, y a partir del 20 de diciembre, diariamente.

En un comunicado, desde Dbus han informado de que, a través del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento donostiarra, este servicio lanzadera "facilitará los desplazamientos entre el aparcamiento gratuito de Illunbe y el Centro de San Sebastián", con el objetivo de "fomentar el transporte público y reducir el tráfico en la ciudad".

El servicio lanzadera tendrá una frecuencia de 20 minutos y estará disponible los fines de semana del 6, 7, 8, 13 y 14 de diciembre. A partir del 20 de diciembre y hasta el 5 de enero el servicio se ofrecerá diariamente, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero, que no habrá servicio.

Como hasta ahora, dispondrá de dos paradas, en Illunbe con salidas de 11.00 a 22.20 horas cada 20 minutos y en plaza Centenario con salidas de 11.10 a 22.30 horas cada 20 minutos.

A este servicio se aplicarán las tarifas habituales de las líneas regulares de la ciudad, que podrán abonarse con cualquiera de los títulos admitidos en Dbus: tarjetas como, MUGI, BAT o BARIK, actualmente bonificadas al 40%, y los títulos digitales QR o EMV y el billete ocasional.

Las personas que abonen el billete con tarjeta transporte o EMV podrán realizar transbordos gratuitos a todos los barrios en la red de Dbus.

Asimismo, los visitantes que no dispongan de esta tarjeta podrán adquirir a través de la aplicación para dispositivos móviles (APP) oficial de Dbus, disponible para iOS y Android, el billete con código 'QR' que permite viajar ilimitadamente a toda la red de Dbus en los siguientes 30 minutos, 24 horas o 48 horas.

El vehículo que realizará los desplazamientos desde Illunbe al centro es un autobús 100% eléctrico cero emisiones de 12 metros. Se trata del modelo MAN Lions City 12e, que ha sido adquirido dentro de la convocatoria extraordinaria de Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo financiada por los fondos europeos Next Generation.