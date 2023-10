Declarado un incendio en una empresa de residuos del Puerto de Bilbao, sin heridos ni riesgo para la población

El fuego, que no afecta a la actividad del Puerto, está controlado pero se prevé que la extinción sea larga



BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una docena de dotaciones de Bomberos trabajan este domingo para sofocar un incendio declarado a las ocho y diez de la mañana en una empresa de almacenamiento de residuos situada en el muelle AZ1 del Puerto de Bilbao, en el término municipal de Zierbena, sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, bomberos y fuentes portuarias a Europa Press.

El incendio está ya controlado y no hay riesgo de propagación a otras empresas del Puerto. El humo generado se ha ido hacia el mar, por lo que no hay afectación sobre la población cercana. En redes sociales se ha trasladado información desde el Puerto de que el humo existente no es tóxico ni hay riesgo.

Las mismas fuentes del Puerto han señalado que la extinción del fuego se prevé larga porque había mucho material en el almacén de residuos, aunque el siniestro no afecta a la actividad del puerto. La entrada de barcos a las instalaciones y el trabajo del personal se está dando con normalidad.

Por su parte, las empresas colindantes con el almacén incendiado están en alerta por precaución, aunque, desde el Puerto, se ha insistido en que el incendio está controlado.