Las demandas de disolución matrimonial en Euskadi bajan un 5% en 2023

La tasa de demandas por cada 100.000 habitantes es la más baja del Estado



BILBAO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las demandas de disolución matrimonial, que incluyen divorcios, separaciones y nulidades, experimentaron en Euskadi un descenso del 5% en 2023 con respecto al año anterior, en función de los datos hechos públicos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, a lo largo del pasado año, se presentaron 3.487 demandas de disolución matrimonial, frente a las 3.671 de 2022, en el País Vasco, la comunidad autónoma con la tasa más baja de demandas, 157,3 demandas por cada 100.000 habitantes (en 2022 fue de 166,2), mientras que la media estatal fue de 192,1, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El descenso en el número de demandas de disoluciones matrimoniales en Euskadi, del 5% en términos interanuales, fue más acusado que la reducción media en el Estado, del 3%.

De las 3.487 demandas, 2.212 fueron divorcios consensuados, un 3,9% menos que en ejercicio anterior, y 1.175 divorcios no consensuados, un 6,7% menos. Por su parte, las separaciones acordadas aumentaron el pasado año un 4,2%, con lo que sumaron 74, mientras que las no consensuadas bajaron un 32,4%, hasta las 25. Además, se registró una nulidad, mientras que un año antes fueron dos.

DEMANDAS POR CUSTODIA Y ALIMENTOS

Por otro lado, el pasado año se contabilizaron en el País Vasco 1.126 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, un 4,3% menos en 2022, y las acordadas fueron 525, un 10,9% menos.

A lo largo de 2023, los órganos judiciales vascos recibieron 788 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales de mutuo acuerdo, un 11,3% menos que en 2022, y 1.155 no consensuadas, un 7,3% más.

Por lo que respecta al cuarto trimestre de 2023, se presentaron tres separaciones no consensuadas, un 81,2% menos que en el mismo periodo de 2022, y 13 separaciones acordadas, un 27,8% menos. Los divorcios no consensuados contabilizados fueron 293, con una caída del 15,6%, y los consensuados 592, lo que supone un descenso del 3,6%. En estos cuatro meses no se contabilizaron nulidades, al igual que en el mismo trimestre de año anterior.