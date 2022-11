Dentistas vascos critican el "retraso" en el concurso para la contratación del servicio del PADI

SAN SEBASTIÁN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Vasco de Dentistas ha criticado el "retraso" del concurso paro la contratación de personas físicos y jurídicos para la prestación de servicios del Programo de Asistencia Dental Infantil (PADI) con consulta en Euskadi.

En un comunicado, el Consejo Vasco de Dentistas ha recordado que el Programa de Asistencia Dental Infantil PADI, que comenzó en 1990, es "importante y necesario para garantizar la salud bucodental y general de los niños en las edades determinantes para desarrollar una buena dentición y hábitos de cuidado que la mantenga saludable a lo largo de la vida".

Según ha destacado, el Ejecutivo Vasco "ha mostrado su satisfacción por los resultados conseguidos en numerosos foros". "Los dentistas estamos orgullosos de que este programa sostenido en un 95% por dentistas privados, haya conseguido junto con lo fluoración de las aguas, que lo salud bucodentol de los vascos esté a unos niveles envidiados por otros comunidades", ha apuntado.

No obstante, el Consejo ha mostrado su "profunda decepción por lo poca atención" recibida por el colectivo desde la Administración. En este sentido, ha denunciado se ha enterado "del cese hace un año de

la fluoración de los aguas, sin previo aviso, sin que nuestros

argumentos o favor de mantenerlo como medida universal de prevención de la caries hayan sido tenidos en cuento".

A ello ha añadido que "el último concurso paro la contratación de

personas físicos y jurídicos para la prestación de servicios del

Programo de Asistencia Dental Infantil (PADI) con consulta en Euskadi fue en 2016".

"El nuevo decreto tendría que haber sido publicado en 2021, sus prorrogas se han agotado", ha señalado, sin embargo, ha añadido que "ahora que se vuelve o retrasar, hasta abril de 2023".

El Consejo ha señalado que, "debido al retraso en la publicación del nuevo decreto no se actualizan los procedimientos incluidos, no se revalorizan los precios de capitación, no se facilito a la población infantil un mejor y más fácil acceso a este programa sanitario, no se reduce la burocracia en los trámites administrativos, además los dentistas privados que participan en el Padi sufren retrasos en el cobro y no es posible incorporar nuevos dentistas al programa".

Finalmente, ha reivindicado "el reconocimiento de la labor

realizada por los dentistas vascos y una mayor implicación por parte de la Administración para regularizar esta situación o lo mayor

brevedad".