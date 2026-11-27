SAN SEBASTIÁN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de vivienda Saretxe ha denunciado que una familia que iba a ser desahuciada en San Sebastián y comenzó a buscar una nueva vivienda ha sido víctima de una estafa inmobiliaria.

En un comunicado, Saretxe ha indicado que una familia miembro del sindicato de inquilinas de una vivienda del fondo Azora iba a ser desahuciada y, pese a que se logró paralizar su desahucio y solucionar desperfectos básicos de la vivienda que Azora "se negaba a reparar", la "presión del fondo buitre está siendo constante e insoportable".

Por ello, comenzaron a buscar una nueva vivienda, consultando anuncios de alquiler y buscando tanto en páginas web como en agencias inmobiliarias, según han explicado desde Saretxe.

El sindicato ha indicado que, finalmente, "creyeron haber encontrado una vivienda y pagaron 1.500 euros como entrada para conseguirla, en concepto de fianza", pero "la oferta de vivienda era una estafa" y "como consecuencia, se han quedado sin vivienda y han perdido los 1.500 euros que habían adelantado".

Para el sindicato, "es inaceptable que una familia vea vulnerado su derecho a la vivienda, primero como consecuencia de la presión de un fondo buitre y, después, al convertirse en víctima de una estafa inmobiliaria".

A su juicio, "para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse, se debe acabar con la especulación y el rentismo, hasta que la vivienda sea un derecho básico garantizado". "Los cambios solo vendrán desde abajo y la organización es nuestra única garantía", ha finalizado.