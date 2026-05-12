El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación condena la agresión sexual denunciada en Mondragon Unibertsitatea

SAN SEBASTIÁN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco ha expresado su "más firme condena y absoluta repulsa" ante la "grave" agresión sexual denunciada por una mujer de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea.

La joven ha presentado una denuncia ante la ertzaintza por una presunta agresión sexual sucedida en una residencia de estudiantes en Arrasate (Gipuzkoa) el pasado mes de febrero, por la que ha sido detenido un hombre de 22 años.

Para el Ejecutivo vasco se trata de unos hechos "de extrema gravedad que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres" y que resultan "incompatibles con los principios de respeto, igualdad y dignidad que deben regir tanto la vida universitaria como la sociedad en su conjunto".

El Departamento que lidera Juan Ignacio Pérez Iglesias ha trasladado su "total apoyo, solidaridad y cercanía" a la mujer agredida y a su entorno más próximo, al tiempo que ha subrayado la necesidad de "preservar su intimidad y garantizar el respeto a su proceso de recuperación".

Asimismo, se ha adherido a la concentración convocada por Mondragon Unibertsitatea, la directora de Atención y Cuidado a la Comunidad Universitaria, Itziar Fernández, quien ha participado en la concentración celebrada este mediodia ante la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del campus de Eskoriatza.

El Gobierno Vasco rechaza "de manera contundente" cualquier forma de violencia sexual y reafirma que la violencia machista constituye "una vulneración estructural de los derechos humanos que exige una respuesta institucional firme, coordinada y sostenida en el tiempo".

En este sentido, reitera su compromiso con "la promoción de entornos universitarios seguros, igualitarios y libres de cualquier forma de violencia o discriminación", así como con el impulso de políticas "de prevención, sensibilización y atención en el ámbito educativo".

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación seguirá con atención las actuaciones en curso y confía en que la investigación permita "el esclarecimiento completo de los hechos y la depuración de las responsabilidades correspondientes".