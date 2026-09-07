Descenso de las temperaturas y chubascos por la tarde en la vertiente cantábrica este martes en Euskadi

Archivo - Nubes y lluvia en Bilbao
Archivo - Nubes y lluvia en Bilbao- EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Actualizado: lunes, 7 septiembre 2026 18:48
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BILBAO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada de descenso ligero de las temperaturas y en la que lloverá a partir de la tarde.

Habrá abundante nubosidad baja y algo de niebla a primeras horas. A medida que avance la tarde, se irá acercando un frente que dejará chubascos a su paso, sobre todo por la noche y en la vertiente cantábrica. El viento predominante será el de componente norte, notándose sobre todo por la tarde cuando será racheado.

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